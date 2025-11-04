България към момента има достатъчно горива, но не е изключена ситуация, в "Лукойл" няма да може да получава нефтени доставки - и затова някои търговци започват да работят по резервни варианти. Това се разбра от думите на зам.-председателя на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджидимитров пред обществената телевизия.

Организацията обединява някои от по-малките вериги бензиностанции у нас.

"В момента подготвяме вариант за по-експедитивен внос от трети страни. Говорим за търсене на свободни кораби - по-бързо да бъдат наети, за да може да има допълнителни доставки. Ако кажем, че в момента се правят 5-6 30-хилядника (танкери с по 30 000 тона гориво) - това са 30 млн. литра доставки на Порт Варна. Целта, ако се случи тази ситуация и има затруднения с горивата, да ги направим в рамките на 12-15 доставки месечно", обясни Хаджидимитров.

Той обаче подчерта, че няма основания за притеснение за държавния резерв, който трябва да обезпечи потреблението у нас за 90 дни: "Не само на база на сегашната ситуация, два пъти в годината държавният резерв има ангажимент да проверява дали резервът на фирмите реално стои на склад".

Според представителя на търговците на горива обаче няма как сделка за собствеността на рафинерията в Бургас да се случи бързо и това създава риск от американски санкции и спиране на доставките. "Дори да се прехвърли самата фирма майка, едва ли сделката може да бъде подготвена и написана в рамките на 2-3 месеца. Предполагам, че ще се иска отлагане на съществуващото положение, за да може да се случи сделката - за 2-3 месеца", обясни той.

Според него обаче обявените преговори между "Лукойл" и нефтения търговец с руски корен Gunvor "си е заобикаляне на санкциите, това не е реална сделка, а е паркиране на всички активи на фирмата за период от време".

"Не правим усилия, които публично да се показват, за това, че се подготвя един държавен управител на рафинерията, но мисля, че в момента се работи в тази насока и в момента се пишат наредби и закони как това да се случи. Рафинерията трябва да продължи работа, трябва да има доставки на нефт. За следващите 3 месеца имаме договорени доставки, но за следващия период? Виждаме какво става в Сърбия - няма доставки и рафинерията може да затвори", посочи Димитър Хаджидимитров.

По думите му именно особеният управител може да управлява паричните потоци и така България да гарантира пред САЩ, че печалбата на рафинерията не отива в Русия - с което да се направи възможна дерогация до реална сделка.

Той призна, че няма как реално да се проследи дали рафинерията в Бургас работи с изцяло не-руска суровина: "Ако Руската федерация изнася нефт в Турция, когато този нефт влезе в Турция, той става турски. Реално купуваме турски нефт, за да се получи правилната пропорция".

И допълни: "Най-евтиният вариант беше когато в Новоросийск натоварваха корабите и пристигаха в Бургас. Това беше икономически най-целесъобразно, но в момента е такава ситуацията, че няма как да се случи".

Какво се случва на колонката?

Според Хаджидимитров пазарът през последните 2-3 години е "доста спокоен", със 7-8% надценки. "При резкия скок на международните пазари маржът е доста свит. Вероятно ще видим покачване в рамките на 3-4 стотинки до две седмици - не повече, ако не се случи нещо навън и не стане нова ситуация. Горива има, потреблението в световен мащаб не е такова, че цената да стане 80-90 долара за барел", заяви той.

Очакването му е масовият бензин А95 да не е по-скъп до 2,50 лева за литър.

Не е такова положението със съседна Сърбия, към която в момента и България изнася интензивно - включително "Лукойл" към бензиностанциите си в страната.

"В Сърбия (горивото) е доста по-скъпо, защото вадят от държавния резерв - а държавата го продава на гражданите на по-висока цена", посочи представителят на горивния бранш.