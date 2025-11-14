Правителството предложи директора на Националната агенция за приходите Румен Спецов за особен търговски представител в "Лукойл Нефтохим", предаде БТА. Новината съобщи министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Очакваме по-късно Румен Спецов да бъде вписан в търговския регистър, добави министърът на правосъдието Георги Георгиев.

До процедурата се стигна, след като измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха обнародвани в Държавен вестник. Вчера депутатите преодоляха президентското вето.

Вашингтон санкционира "Лукойл" като част от усилията си да принуди Кремъл на мирни преговори относно Украйна. Санкциите влизат в сила на 21 ноември, след което каквито и да било сделки с руската компания ще бъдат забранени за фирми, използващи американската финансова система.

Решението за Спецов се очаква да гарантира, че след 21 ноември работата на рафинерията ще продължи нормално, без прекъсване на операциите и без риск за енергийната сигурност - т.нар особен управител трябва да гарантира, че паричните потоци не стигат до Русия и това се смята, че би помогнало за отсрочка от американска страна.

Без такава рафинерията може да спре работа, а тя доставя огормната част от горивата у нас.

"Считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето, опериращо критичната инфраструктура. Г-н Спецов управлява най-важната агенция в България - приходната", заяви министър Дилов, като допълни, че Данъчен №1 се ползва с доверието на международни партньори на България.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи, че от вчера има и нов допълнителен риск. Получено е предупреждение за спиране на плащания от няколко български банки, не от 21 ноември, а от по-рано - в рамките на идната седмица, съобщи Георгиев, цитиран от БГНЕС.

Според закона представителят на държавата ще може да прави промени в ръководните органи и даже да продаде активите без санкцията на "Лукойл".

В момента се знае официално за интерес към бургаската рафинерия от турската Cengiz и азерската SOCAR, както и за подготвяна оферта за всички задгранични активи на руския гигнат от американската Carlyle.

Кой е Румен Спецов?

Шефът на НАП е възпитаник Стопанската академия "Д.А. Ценов" - Свищов, завършил е специалности "Икономика и търговия" и "Вътрешен финансов контрол", както и Академията на Министерството на вътрешните работи със специалност "Защита на националната сигурност".

В периода 2009 г. - 2015 г. е работил в Централното управление на НАП, а от 2001 г. до 2006 г. е работил в Териториалната дирекция на НАП - Добрич.

Бил е и консултант в областта на финансите и данъчното законодателство.

В медийното пространство за поста на особен управител се спрягаха различни имена, свързани в по-голяма степен с енергетиката - като Александър Николов и Владимир Малинов.