Износът на петролни продукти от Русия падна до най-ниското си ниво от началото на конфликта в Украйна, съобщава Bloomberg, позовавайки се на данни на Vortexa.

През първите 26 дни на октомври, морските доставки на петролни продукти от Русия са били средно 1,89 милиона барела на ден. За сравнение, за същия период през миналата година обемът на износа е бил средно 2 милиона барела на ден, а през 2022 г. - 2,3 милиона барела на ден. Оказва се, че за последните три години показателят за октомври намалява. Докато през предходните три години обаче, през октомври традиционно е имало от скок на доставките.

Както отбелязва Bloomberg, през октомври износът на дизелово гориво е нараснал леко, обаче износът на нафта и бензин е паднал сериозно, така че като цяло спадът в износа на петролни продукти е бил най-силният от началото на конфликта в Украйна.

Като основни причини за спада в експортните доставки на петролни продукти от Русия, агенцията посочва украинските атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии, санкциите на САЩ и ЕС, както и неблагоприятните метеорологични условия напоследък.

Напомня се също, че Русия забрани износа на бензин до края на 2025 г., с изключение за някои страни и доставките по междуправителствени споразумения. А доставките на дизелово гориво са разрешени само за петролни рафинерии.