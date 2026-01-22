Johnson & Johnson, най-голямата в света компания при производството на продукти за лична хигиена, за цялата 2025 година увеличи приходите си с 6% (до 94,19 милиарда долара), а нетната си печалба - с повече от 90%, до 26,8 милиарда долара.

Само през четвъртото тримесечие на 2025 г., Johnson & Johnson увеличи нетната си печалба с почти 50%.Както се казва в изявлението на компанията, нетната печалба за периода октомври-декември 2025 г. възлиза на 5,12 милиарда долара, или 2,1 долара на акция, в сравнение с 3,43 милиарда долара (1,41 долара на акция) за същия период на миналата година.

Анализаторите, анкетирани предварително от FactSet, оцениха средно коригираната печалба на компанията на 2,46 долара на акция, при приходи от 24,15 милиарда долара.

По-конкретно, приходите във фармацевтичното подразделение са се увеличили през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година с 10% (до 15,76 милиарда долара).А приходите в подразделението за медицински изделия нараснаха със 7,5%, до 8,8 милиарда долара.

Продажбите на компанията Johnson & Johnson в САЩ са се увеличили през четвъртото тримесечие на 2025 г. на годишна база със 7,5% до 14,2 милиарда долара, а в останалата част на света - с 11,3%, до 10,37 милиарда долара.