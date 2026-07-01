Германският производител на строителни материали Knauf с производство и у нас увеличи инвестицията си в новия завод за гипсокартон в румънския град Хуедин, окръг Клуж, съобщава Profit.ro. до 88 милиона евро. При първоначалното обявяване на проекта през февруари 2025 г. стойността му беше €75 милиона, а сегашните изчисления са с почти 20% отгоре - €88 милиона.

Новото съоръжение е сред най-големите индустриални инвестиции в сектора на строителните материали в Румъния и се очаква да се превърне в една от най-модерните фабрики за гипсокартон в Източна Европа. По данни на компанията строителните работи вече са в напреднал етап. Основите на сградата са завършени, носещата конструкция е изпълнена на около 65%, а в момента се извършва монтаж на покривната конструкция.

Заводът остава по график и трябва да започне работа до края на 2027 г.

Проектът е част от разширяването на производствените мощности на Knauf в региона, където съществуващите съоръжения вече работят при високо натоварване. Компанията посочва, че новият завод ще позволи да се отговори на нарастващото търсене на строителни материали и да се засили регионалната логистична и производствена мрежа.

В предприятието ще се произвеждат гипсокартонени плоскости за жилищни, търговски и индустриални проекти. Суровината ще се добива от кариерите Легия-Дъмбрава, разположени на около 15 км от завода, а годишният капацитет ще бъде 30 млн. кв. м.

Очаква се инвестицията да създаде около 80 работни места и да има мултиплициращ ефект върху местната икономика чрез ангажиране на транспортни фирми, доставчици и индустриални партньори.

Кнауф оперира и в България чрез административен офис в София и производствени бази във Видин и село Медникарово. Във Видин компанията има завод за гипсфазерни плоскости, а край Стара Загора - предприятие за гипсови строителни плоскости. Общият персонал в страната надхвърля 250 души, като продукцията е насочена основно към износ и европейските пазари.