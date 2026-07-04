В продължение на малко повече от месец на всеки четири години светът е футбол. Най-големите фенове обаче следят любимите си отбори целогодишно, гледат дори приятелските мачове и често плащат членски внос на фенклуба. Малко от тях обаче знаят, че могат да станат акционери за далеч по-малка сума от очакваното... Защо обаче това не е препоръчително?

"Индексът на Пеле"

В края на миналия век инвестиционната компания Aegon Asset Management създава така нареченият "Индекс на Пеле", който проследява представянето на акциите на всички публично търгувани европейски футболни клубове (18 на брой) вече почти три десетилетия. За съжаление на феновете-инвеститори, резултатите не са оптимистични.

През сезон 2025/26 индексът отчете доходност от едва 0,4%, спрямо 27% за световните и 17% за европейските акции. За целия период на наблюдение данните са още по-притеснителни - загуба от около 11%, докато световните акции са се възстановили с около 678% за същия период.

Така 1000 евро, инвестирани във футболни клубове тогава, биха стрували около 892 евро днес, а в глобален фонд за акции - 7784 евро, пресмятат от Euronews.

Според статистиката най-много хора инвестират в Манчестър Юнайтед - 25%. След него са италианският Ювентус и турският Фенербахче. Интересното обаче е, че най-доходоносният клуб за акционерите за сезона според индекса е ФК Порто, чиито акции отбелязват печалба от 213%. След него са Лацио със 76% и Манчестър Юнайтед с 44%. Много често обаче най-печелившите за инвеститори клубове са различни всеки сезон.

Не превръщай хобито в бизнес

Обикновено собствениците на спортни отбори са бизнесмени, които имат диверсифицирано портфолио от инвестиции. Причината - рискът за загуба в сектора е много по-голям, а когато си фен-акционер, оказва се, почти сигурен.

Според Джорди Херманс - портфолио мениджър и инвестиционен стратег в Aegon Asset Management, причината се корени в различията между мотивите на компаниите и футболните отбори - основната цел на първите е да печелят пари, а на вторите - мачове. Така най-важните решения в клуба - трансфери, заплати, инвестиции в стадиона - се вземат от преследването на трофеи, а не от финансовата дисциплина или възвръщаемостта на капитала.

Дори най-големите имена не успяват да елиминират този проблем, смята експертът. Пример за това е договорът на Роналдо с Ювентус. След подписването му акциите за кратко надхвърлят 10 евро заради очаквания за продажби на екипи и добри резултати. Осем години по-късно стойността им е под 2 евро.

"Красивата игра заслужава сърцето ви, но инвестиционното ви портфолио заслужава разума ви", отбелязва Джорди Херманс пред Euronews.

Десетилетия анализи на инвестиционната компания показват, че спортът е за всички, но бизнесът в него - само за най-богатите, а влагането на капитал на базата на емоционална обвързаност - никога не е добро решение.