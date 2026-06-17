Пазарите обичат крайностите. По време на еуфория инвеститорите са склонни да плащат почти всяка цена за растеж. По време на страх те често наказват не само слабите компании, но и качествените бизнеси, които временно са изпаднали в немилост. Именно между тези две крайности се появяват най-интересните възможности за дългосрочните инвеститори. Не когато една компания е най-популярна. Не когато заглавията са най-позитивни. А когато силен бизнес се окаже в ситуация, в която пазарът вече не е готов да му даде кредит за бъдещето.

Това е идеята зад нашия Asymmetry Scanner. Вместо да търси най-шумните истории на деня, системата анализира над 800 глобални актива и се опитва да открие компании, при които качеството на бизнеса остава високо, докато оценката и пазарните очаквания са се влошили значително.

В последното сканиране само 16 компании попадат във филтъра "Quality at Value", а едва четири достигат най-високия рейтинг AA. Това само по себе си е интересен сигнал. В свят, в който инвеститорите имат достъп до хиляди публични компании, истинските комбинации между качество и относителна подцененост остават рядкост.

Важно уточнение е, че сканирането е проведено при режим Risk On, тоест среда, в която инвеститорите демонстрират повишен апетит към риск, растеж и циклични активи. Исторически именно в подобни периоди качествените компании, които са били прекомерно наказани от пазара, започват да реализират натрупаната фундаментална стойност по-бързо. Това не гарантира бъдеща доходност, но предоставя важен контекст за интерпретацията на резултатите.

Още по-интересното е колко малка е тази група. От общо 807 анализирани глобални актива едва 2% преминават филтъра. Това означава, че за всеки 50 компании на пазара само една успява да съчетае качеството на бизнеса, темпа на растеж, оценката и асиметрията, които системата изисква. В епоха, в която инвеститорите разполагат с безпрецедентен достъп до информация, истинските комбинации между качество и разумна цена изглеждат по-редки, отколкото много хора предполагат.

Най-интересното е, че голяма част от имената в списъка не са неизвестни компании от периферията на пазара. Напротив. Това са бизнеси, които само преди няколко години бяха сред любимците на Уолстрийт. Днес много от тях се търгуват с между 40% и 80% под историческите си върхове, въпреки че продължават да генерират силни маржове, стабилен растеж и значителни свободни парични потоци.

Не по-малко важен е отсъстващият елемент в списъка. Нито една европейска компания не успява да попадне сред шестнадесетте най-високо оценени позиции. Това не означава, че Европа няма качествени бизнеси. По-скоро подсказва, че комбинацията между високи маржове, силен растеж, мащабируем бизнес модел и значителна пазарна дислокация продължава да се среща много по-често в САЩ. В известен смисъл това е илюстрация на по-широкия структурен проблем на европейските капиталови пазари, които често генерират добри компании, но по-рядко създават глобални платформени лидери.

Сред най-високо оценените компании се откроява Adobe. През последното десетилетие компанията се превърна в един от символите на софтуерния бизнес модел. Брутният марж от приблизително 89% остава сред най-високите в света. Приходите продължават да растат с двуцифрен темп, а възвръщаемостта върху капитала остава впечатляваща. Въпреки това акциите са загубили близо половината от стойността си спрямо върха.

Това е типичен пример за ситуация, в която оценката се свива много по-бързо от качеството на бизнеса. Пазарът вече не е готов да плаща същите множители за растеж, както през периода на нулеви лихви. В резултат инвеститорите започват да виждат Adobe не като скъпа технологична компания, а като зрял бизнес с предвидими парични потоци. Именно подобни преходни моменти често създават интересни асиметрии.

Може би най-любопитният детайл е, че Adobe не е просто евтина спрямо собствената си история. Компанията се търгува при PEG съотношение от едва 0.58. За сравнение, средното PEG съотношение за S&P 500 е около 2.5. Това означава, че пазарът плаща значително по-малко за единица растеж, отколкото при средната компания в индекса. Подобни разлики невинаги водят до бърза преоценка, но исторически именно те често стоят в основата на най-силните възстановявания.

Друг показателен пример е PayPal. Само преди няколко години компанията беше представяна като един от най-големите победители от дигитализацията на плащанията. Днес акциите се търгуват с близо 50% под върховете си, въпреки че бизнесът остава печеливш, с високи маржове и силна позиция в глобалната платежна екосистема.

Пазарът очевидно е загубил търпение към историята за растеж. Това обаче не означава автоматично, че бизнесът е загубил стойност. Историята показва, че именно такива компании често преминават през дълги периоди на преоценка, преди инвеститорите отново да започнат да се фокусират върху фундаментите.

Това е обща тема за голяма част от компаниите в списъка. Пазарът изглежда наказва вчерашните победители много по-дълго, отколкото награждава новите фаворити. В резултат част от най-качествените бизнеси в света преминават през продължителни периоди, в които оценките им се свиват далеч по-бързо от фундаментите. Именно там скенерът започва да вижда потенциална асиметрия.

Ако има компания в целия списък, която най-добре илюстрира парадокса между фундаментите и пазарното настроение, това вероятно е Celsius Holdings. Компанията отчита ръст на приходите от 138%, което я поставя сред най-бързо растящите бизнеси в целия сканиран набор от над 800 актива. В същото време акциите остават с около 57% под историческия си връх.

Още по-интересно е съотношението PEG от едва 0.31. При средно ниво около 2.5 за S&P 500 това означава, че инвеститорите плащат приблизително осем пъти по-малко за единица растеж спрямо средната компания в индекса. Анализаторите виждат потенциал за поскъпване от над 100%, което превръща Celsius в един от най-ярките примери за компания, при която пазарът изглежда значително по-предпазлив от фундаменталните показатели.

Списъкът включва и компании като DocuSign и Estee Lauder. На пръв поглед трудно може да има по-различни бизнеси. Едната е софтуерна платформа за електронно подписване на документи, другата е глобален лидер в козметичната индустрия. Общото между тях е нещо друго. И двете преминаха през период, в който пазарните очаквания станаха прекалено оптимистични. След това последва болезнена корекция.

Днес DocuSign се намира над 80% под историческия си връх, докато Estee Lauder е загубила близо 80% от пазарната си стойност. Въпреки това и двете компании продължават да притежават характеристики, които трудно се възпроизвеждат от конкурентите им. Това не означава, че акциите непременно ще се възстановят бързо. Означава само, че пазарът вече не плаща премията, която плащаше преди.

Особено любопитно е присъствието на компании като Illumina и Teladoc. Това са имената, които най-ясно показват колко драматично може да се промени инвеститорското настроение. Illumina беше разглеждана като лидер в геномиката и един от големите победители в бъдещето на персонализираната медицина. Teladoc беше символ на телемедицината по време на пандемията. Днес и двете компании са на повече от 80% под върховете си, а при Teladoc спадът достига почти 97%. Това не означава, че бизнес моделите им са безупречни. Означава обаче, че пазарът вече е преминал от еуфория към крайния противоположен полюс.

Тук обаче се крие и важен урок. Не всяка акция, загубила 80% или 90% от стойността си, автоматично се превръща във възможност. Най-добрият пример идва от сравнението между Teladoc и Peloton. И двете компании са с приблизително 97% под историческите си върхове. И при двете инвеститорите преживяха драматичен обрат от еуфория към разочарование. Разликата е, че анализаторите продължават да виждат потенциал за възстановяване при Teladoc, докато при Peloton консенсусът остава песимистичен. Това е разликата между дислоцирано качество и потенциален value trap.

Компания Сектор Брутен марж Ръст на приходите PEG / P/E Спад от връх Потенциал според анализатори Celsius Holdings Consumer Growth 50% +138% PEG 0.31 -57% +111% GoDaddy Digital Platforms 64% +6% PEG 0.68 -57% +48% Adobe Software 89% +13% PEG 0.58 -48% +40% Estée Lauder Consumer Luxury 73% -5% P/E 22.0x -79% +45% DocuSign Software 79% +7% PEG 0.70 -82% +26% Insulet MedTech 57% +22% PEG 1.20 -42% +35% Alnylam Biotechnology 81% +96% PEG 0.48 -42% +52% Illumina Genomics 66% -4% N/A -83% +46% CrowdStrike Cybersecurity 76% +33% PEG 1.50 -32% +28% PayPal Fintech 41% +7% PEG 0.75 -47% +21% EPAM Systems IT Services 29% +8% PEG 0.49 -58% +58% Affirm Fintech 48% +33% PEG 0.65 -28% +16% Mastercard Payments 100% +16% PEG 1.51 -19% +31% Teladoc Telehealth 66% +3% N/A -97% +41% Peloton Consumer Tech 42% -8% N/A -97% -6% BioMarin Biotechnology 51% +3% PEG 0.69 -16% +58%

Сред четирите компании с рейтинг AA се открояват Adobe, Alnylam Pharmaceuticals, CrowdStrike и Mastercard. Интересното е, че те идват от напълно различни индустрии. Софтуер, биотехнологии, киберсигурност и разплащания. Това подсказва нещо важно за начина, по който работи скенерът. Той не търси секторни теми. Не търси популярни истории. Търси комбинация между качество, растеж, оценка и асиметрия.

Mastercard вероятно е най-предвидимото име в групата. Компанията разполага с почти уникален бизнес модел. Огромна част от световните плащания преминават през нейната инфраструктура, а оперативният ливъридж остава изключително висок. Брутният марж достига 100%, а ръстът на приходите остава двуцифрен.

Това не е типичната история за подценена акция. Това е история за бизнес, който продължава да създава стойност почти независимо от икономическия цикъл. Без производство. Без складове. Без логистика. Именно затова брутният марж достига 100% - ниво, което практически е невъзможно за репликиране в традиционния индустриален бизнес.

CrowdStrike представлява различен тип възможност. Киберсигурността постепенно се превръща от технологичен разход в стратегическа необходимост. В свят, в който всяка компания е потенциална мишена за кибератака, разходите за защита все повече приличат на разходите за електричество или застраховка. Именно затова инвеститорите са склонни да дават високи оценки на лидерите в сектора. Въпреки това дори CrowdStrike премина през период на значителна волатилност, което позволи на оценката да стане по-разумна спрямо фундаментите.

Alnylam Pharmaceuticals вероятно е най-интересното име от гледна точка на асиметрията. Компанията работи в областта на RNA терапиите и продължава да отчита изключително силен растеж. Подобни компании обикновено носят значително по-висок риск от утвърдените софтуерни или платежни бизнеси, но също така могат да предложат и много по-голям потенциал за преоценка при успешна реализация на продуктите си.

Докато инвеститорите бяха фокусирани върху Moderna и BioNTech след пандемията, Alnylam продължи да изгражда една от най-интересните платформи в областта на RNA терапевтиката. Комбинацията между 96% ръст на приходите, 81% брутен марж и PEG от едва 0.48 е рядкост дори в биотехнологичния сектор.

Може би най-интересният извод от сканирането е, че голяма част от компаниите в списъка не са евтини в класическия смисъл на думата. Те не приличат на типичните стойностни акции от учебниците. Вместо това става дума за бизнеси, които са преживели сериозно свиване на оценките си, докато оперативните показатели остават относително стабилни. Това е важна разлика. Истинските възможности рядко изглеждат очевидни. Ако една компания е едновременно отличен бизнес и безспорно евтина според всички участници на пазара, вероятно тя вече няма да бъде евтина за дълго.

Средният брутен марж на компаниите в групата достига 69.5%, докато средното ниво за компаниите от S&P 500 е приблизително 45%. Това подсказва, че скенерът не намира просто евтини акции. Той идентифицира бизнеси, които генерират значително по-висока добавена стойност от средната компания на пазара. В известен смисъл това е филтър за качество, който едва след това търси оценка.

Историята на финансовите пазари показва, че най-добрите инвестиции често възникват именно когато има разминаване между качеството на бизнеса и възприятието на пазара. Microsoft преживя подобен период след дотком кризата. Meta премина през него през 2022 година. Дори Nvidia е имала моменти, в които инвеститорите поставяха под съмнение бъдещето на компанията. Разбира се, не всяка акция, която е паднала с 50% или 80%, автоматично се превръща във възможност. Но когато подобен спад се комбинира с високи маржове, стабилен растеж и силна конкурентна позиция, вероятността за грешка в пазарната оценка нараства.

Големият риск е очевиден. Възможно е пазарът да вижда проблеми, които все още не са напълно отразени във финансовите резултати. Възможно е част от тези компании да се окажат жертви на структурни промени в индустриите си. Възможно е растежът да се забави повече от очакваното. Именно затова подобни списъци не трябва да се разглеждат като готов портфейл, а като начална точка за по-задълбочено проучване.

Може би най-изненадващият резултат от цялото сканиране е географският. Всички 16 компании в списъка са американски. Нито една европейска компания не успява да премине филтъра. Това не означава, че Европа няма добри бизнеси. Означава обаче, че към момента комбинацията между високи маржове, растеж, мащабируем бизнес модел и привлекателна оценка продължава да се среща много по-често в САЩ. Сам по себе си този резултат е интересен коментар за състоянието на глобалните капиталови пазари през 2026 г.

И все пак последното сканиране на над 800 глобални актива поставя интересен въпрос. Ако трябваше да търсим компании, които съчетават високо качество на бизнеса, относително разумни оценки и значителна дистанция от историческите си върхове, колко различен би изглеждал този списък? Вероятно не много. Това не означава, че всички тези акции ще бъдат победители. Означава само, че те са сред малкото компании в света, при които фундаментите и пазарното настроение изглеждат необичайно раздалечени.

А именно в подобни разминавания най-често се раждат следващите големи инвестиционни истории.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.