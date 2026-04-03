Резервациите за гръцки хотели тази година са намалели през март, по казват данни на местните туроператори, цитирани от Ekathimerini. Причината за това е войната в Иран, посочват хотелиерите. Данните са взети от извадка от близо 500 гръцки хотела, които са представителни за състоянието на индустрията, според компанията за дигитален маркетинг и разработчик на директни онлайн системи за резервации на хотели Nelios, която е събрала и обработила информацията.

Същевременно търсенията "безопасна ли е Гърция" са нараснали с 600% през последните няколко седмици.

Тези данни потвърждават различните доклади и оценки на хотелиери и туристически агенти за забавянето на резервациите досега. В същото време данните на Nelios показват, че приходите - стойността на тези резервации - също са намалели, или защото хотелиерите са били принудени да предлагат по-ниски цени, или защото резервациите тази година са за по-ограничен период на престой.

Спадът в резервациите е по-малък от спада в интернет търсенията за Гърция, което, както обяснява главният изпълнителен директор на Nelios Димитрис Серифис пред Kathimerini, показва, че тези, които все още се интересуват от Гърция, са доста решени да продължат с резервациите.

Спадът в резервациите изглежда е по-голям в региони, по-близо до конфликта, като Додеканезите и Крит, и по-малък в други области като Йонийско море, Атика и Цикладите. Страната все още очаква по-добра година от 2025 г. въз основа на нетните данни за резервациите досега.

Според анализа на Nelios, инерцията от първите два месеца на годината отстъпи място на видим спад, засягайки както обема на резервациите, така и общите приходи.

Докато от 1 януари до 27 февруари Гърция се движеше с темп от 14,48% ръст на онлайн резервациите и 18,1% на приходите, картината се промени драстично от 28 февруари до 19 март, когато резервациите паднаха с 4,96%, а приходите се понижиха с 0,02%. Към момента цифрите не изглеждат много тревожни, тревожни са обаче очакванията на бранша за предстоящия летен сезон.