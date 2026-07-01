Кога последно си купихте картофобелачка? Не някаква модерна моторизирана и свързана със смарт приложение, а най-обикновено и не твърде остро ножче с неопределена цветово пластмасова дръжка.

Класиката на източноевропейската кухня днес не струва стотинки или даже центове, а във все повече магазини ѝ искат по няколко евро. Инфлейшън, какво да се прави.

Точно този тип срещи с реалностите на живота в Клуба на богатите са в основата на огромната популярност на платформи като Temu и Shein както у нас, така и на много други места в ЕС. Това ражда бизнеси за милиарди, но и екологични проблеми за почти толкова пари - в комплект с екзистенциален риск за огромна част от европейските производители и търговци.

Решение беше намерено, като даже влиза в сила от днес. И то е сложно, закъсняло и неефективно. В най-добрите брюкселски традиции.

Каква беше идеята?

Една от причините продуктите от Temu, Shein и подобните на тях да са толкова евтини е наличието на т.нар de minimis вратичката в митническите правила, която спасяваше от облагане всички пратки, идващи от страни извън ЕС, стига стойността им да е под 150 евро.

Считано от 1 юли това се заменя с фиксирана митническа такса от 3 евро за всяка група по Хармонизираната система за класификация на стоките. Иначе казано, ако си купите тениска, маратонки и безжични слушалки, имате продукти от 3 групи и плащате 9 евро върху цената на пратката. Ако обаче имате 3 тениски, ще се наложи да дадете само €3.

На границата всяка пратка ще трябва да се сканира, за да се удостоверят продуктовите кодове. Това ще забави доставките, които иначе отнемаха по една седмица при използващите самолети Temu и Shein.

Това не е всичко - обсъжда се допълнителна такса от 2 евро за обработка на всяка пратка от този тип, а освен това през 2028 г. трябва да заработи Центърът за митнически данни на ЕС и да започне обмитяване по стандартните (или където ги има - по преференциални) ставки на всяка пратка без значение от стойността ѝ.

От гледна точка на Брюксел мярката изравнява терена, на който се състезават бизнесите от ЕС и тези извън него и освен това всъщност облагодетелства потребителите. Дали?

Какво всъщност ще стане?

Единственото сигурно е, че европейските потребители ще започнат да плащат и да чакат повече. Както вече беше уточнено - за тяхно добро.

Нека да си припомним обаче откъде тръгна цялото упражнение: платформи като Temu и Shein насищат пазара с продукти на много ниски цени и при сериозни опасения за качеството и безопасността им. Какво постигат допълнителните 3 евро на тип продукт в пратката?

Твърде е вероятно много от клиентите даже да не се наложи да ги плащат. Новите правила са за пратки, които директно влизат от трети страни. Temu и Shein от повече от година изграждат логистика в Европейския съюз, която се обезпечава по море и с нейна помощ могат да изпълняват голяма част от поръчките "покрай" разпоредбите.

С оглед изключително ниските производствени разходи в Китай, платформите имат парите за тези допълнителни разходи, а даже биха могли и да поемат таксата чрез целеви отстъпки. А и да не го направят, оскъпяването на даден продукт с 3 евро далеч не гарантира, че той няма да е все така по-евтин от европейската си алтернатива.

Нека поговорим малко и за кошмара, в който ще заживеят митническите служби. В момента малките пратки (до €150), влизащи в ЕС, са поне 2 милиарда годишно. От тях според потребителски организации се проверяват само 0,006%. Затова и не е изненада, че до 65% от пратките са с проблеми по линия на декларираната цена или изискванията за безопасност - но все пак стигат до получателите си.

Последното е особено важно. Много са случаите, в които дрехи, играчки или други стоки от китайските платформи се оказват с високо съдържание на токсични химикали, опасни за деца елементи или други рискове. Новият режим не дава ясен отговор на въпроса как това ще спре.

Парадоксалното е, че на европейско равнище беше направена стъпка в правилната посока. През пролетта бяха променени митническите правила така, че крайният купувач да не се приема за "вносител" и така да носи отговорност за дадената стока. Дигиталните платформи вече са "считани за вносители" и така попадат под ударите на европейското законодателство и под изискванията за сертификация.

За да работи това обаче е нужно много добро сътрудничество между властите и търговците, а конкретни действия в тази посока не са известни.

Кой ще спечели?

Еврочиновниците и техните съмишленици обичат да дават пример с дрехите втора ръка. Да се обличаш second-hand води до по-малко изразходване на ресурси заради изхвърлянето на излязло от употреба облекло и производството на ново. Проблемът е, че дрехите от Shein и Temu са по-евтини и нови - качеството и екологичният отпечатък въобще не се коментират.

Докато влезе в сила облагането на малките пратки обаче целият сектор на дрехите втора ръка в ЕС беше на практика "убит" с голям двуцифрен процент затворени обекти и цели вериги, изхвърлени от бизнеса. Ще са нужни години за възстановяването, ако то въобще се случи.

Така поне на първо време големите победители ще са... прекупвачите. Тези, които купуват на едро през Дубай цели контейнери с китайско карго и които после го вкарват къде на реална, къде на съвсем измислена декларирана цена, за да го пласират след това с огромна печалба.

В определени сектори като домашни потреби или по-проста електроника буквално няма какво европейската индустрия да предложи в мащаб. Всичко по рафтовете е като от Temu, но купено на едро от сходен производител и със солидна надценка.

Проблемите с качеството и безопасността ще си останат, като особено за нас в Източна Европа това е напълно в реда на нещата. Това, което днес са Temu и Shein, за нас през 90-те и в началото на новия век бяха сергиите по пазарите - вероятно даже едни и същи производители ги захранват. Разликата е в липсата на "предприемчиви хора", които да печелят от надценката и от липсата на алтернативи. Но това сега бързо ще се промени.

Европейският съюз може да направи много повече, за да гарантира, че стоките, които купуваме онлайн, са качествени и безопасни и че не са инструмент за геополитическа доминация на някоя далечна суперсила. Вместо да действа категорично и да постави ултиматум "качество или пълна загуба на достъп до пазара" за всички, избра да действа по брюкселски. Препоръчвам ви да се запасите с картофобелачки.