Европейският съюз наложи глоба от €890 млн. на Google за нарушения на правилата за конкуренция по Закона за цифровите пазари (DMA) - първото подобно наказание срещу компанията по новия регламент, съобщават световните агенции.

Решението идва в момент, когато Брюксел засилва натиска върху американските технологични гиганти, след като през последните години санкционира Apple, Meta и самата Google с многомилиардни глоби за злоупотреба с пазарна мощ.

Според Европейската комисия Google системно е давала предимство на собствените си услуги за хотели, пазаруване и транспорт в резултатите от търсене, използвайки "подобрени визуални елементи" и позициониране над конкурентите.

Паралелно с това компанията е ограничавала разработчиците на приложения да предлагат по-евтини оферти извън Google Play, което нарушава правилата за свободен избор на потребителите.

За тези две нарушения Комисията наложи отделни санкции от съответно €460 млн. и €430 млн., като подчерта "тежестта и продължителността" на практиките.

Google разполага с 60 дни, за да осигури пълно съответствие, включително да позволи на разработчиците да сключват договори с потребители извън Play Store, иначе рискува нови глоби.

Решението се вписва в по-широката стратегия на ЕС да ограничи доминацията на големите платформи. През 2025 г. Брюксел санкционира Apple с €500 млн. за ограничаване на разработчици да информират потребителите за по-евтини алтернативи извън App Store. Отново миналата година Meta беше глобена за нарушения на DMA, свързани с рекламните практики и доминиращото положение на социалните ѝ платформи.

А между 2017 и 2022 г. Google вече получи над €10 млрд. санкции, включително рекордната глоба от €4,34 млрд. за злоупотреба с доминацията на Android.

Еврокомисар Хена Виркунен заяви, че Google "вреди на бизнеси, предлагащи сходни услуги, като не им осигурява същата видимост". Колегата ѝ Тереса Рибера допълни, че "най-добрите продукти трябва да успяват, защото са по-добри, а не защото са собственост на компанията, която управлява търсачката".

Google отговори остро, твърдейки, че DMA "разрушава ежедневни продукти". Според президента по глобални въпроси Кент Уокър компанията е принудена да премахва функции като моментни цени и директна наличност за хотели, полети и ресторанти, както и да отслабва защитите в Google Play.