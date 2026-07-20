Европейската комисия наложи рекордна глоба от 550 милиона евро на китайския гигант AliExpress заради системни пропуски в контрола върху продажбата на незаконни, опасни и фалшиви стоки на територията на ЕС.

Това е най-тежката санкция, налагана до момента в рамките на Закона за цифровите услуги (DSA).

AliExpress не е оценила правилно дали разполага с достатъчно персонал за преглед на потенциално незаконни продукти, пише в прессъобщението от Комисията.

Битката с китайските стоки

Рекордната глоба е третата, наложена досега по Закона за цифровите услуги, припомня Politico. Тя идва само два месеца след като Брюксел таксува прекия конкурент Temu с 200 милиона евро за сходни пропуски.

При определянето на сумата ЕК е взела предвид мащаба и продължителността на нарушението, уточни технологичният еврокомисар Хена Виркунен, цитирана от изданието.

Тя напомни, че досегашното наказание за Temu е било по-ниско, тъй като е обхванало единствено липсата на адекватна проверка за нелегални стоки на европейския пазар.

Оказва се, че проверяващите служители на платформата са имали твърде малко време - между 10 и 20 секунди, за преглед на един сигнал за опасен продукт, което правило контрола неефективен, според ЕК. Системата не е работила правилно.

"Имаше много фалшиви продукти, опасни играчки и опасна козметика, които останаха онлайн много дълго време", каза пред репортери Виркунен преди съобщението.

Става дума за фалшиви дрехи, опасни играчки, опасна козметика и други незаконни продукти в онлайн магазина. Според еврокомисарят продуктите все още са се препоръчвали и рекламирали на платформата дори след като вече е било ясно, че не отговарят на стандартите.

Даден е срок

Китайският гигант има срок до 20 октомври 2026 г. да промени драстично правилата си за контрол. Очаква се от компанията да създадат конкретен "план за действие". В противен случай ще бъде изправен пред допълнителни ежедневни глоби.

Планът трябва да определи мерки за отстраняване на нарушението на задълженията му за оценка и смекчаване на системните рискове. Европейският съвет за цифрови услуги ще разполага с един месец от получаването на плана, за да излезе със становище. След това Комисията ще има още един месец, за да приеме окончателното си решение и да определи разумен срок за изпълнение.

От AliExpress вече обявиха, че планират да обжалват решението пред съда на ЕС.