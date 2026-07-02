Съдът на Европейския съюз сложи точката на 8-годишна битка около най-тежката антитръстова санкция, налагана някога от Брюксел.

Google ще трябва да плати 4,1 милиарда евро в рамките на решение, което освен това има огромно отношение към начина, по който използваме смартфоните си.

През 2018 г. Европейската комисия глоби онлайн гиганта с 4,3 милиарда евро за злоупотреба с господстващо положение и по-специално - принуждаване на потребителите да инсталират Google Search и Google Chrome на устройствата си още при активирането им.

Това беше определено от Брюксел като директен удар по конкуренцията.

На следваща инстанция глобата беше намалена до финалния си размер и сега вече Google ще трябва да я плати без право на обжалване.

Защо това дело е толкова важно?

Отговорът се крие във всеки нов телефон с Android. Щом бъде закупен, той вече чака потребителя с инсталирани Google Search, Chrome и Google Play - магазинът за приложения.

Самото фабрично инсталиране на дадено приложение му дава огромна преднина, защото масовият потребител просто не пипа настройките по подразбиране.

Още през 2018 г. Google, под натиска на ЕК, започна да въвежда първите екрани при първоначална настройка на нов Android телефон. Новите европейски правила, които влязоха в сила, разшириха изискванията и накараха Google да направи този избор още по-явен и достъпен.

Сега, когато стартирате устройството за първи път, операционната система ви задължава да изберете предпочитана търсачка - DuckDuckGo, Bing, Brave, Yahoo, Ecosia и други. Избраната алтернатива автоматично заменя Google в лентата за търсене на началния екран.

"Това решение изпраща ясно послание, че дори най-големите технологични платформи трябва да спазват законодателството на ЕС в областта на конкуренцията", заяви Маргрет Вестагер, която дълги години ръководеше антитръсната политика и конкуренцията в ЕК, цитирана от The Tech Buzz.

Вестагер стана известна с делата си срещу Google на обща стойност над 9 милиона евро.

Прословутият закон DMA

Днешното решение обаче далеч не означава край на проблемите за Google в Европа. Само през миналата 2025 г. Брюксел му стовари санкция в размер на 2,95 млрд. евро заради нелоялни практики и изкривяване на доходоносния пазар за дигитална реклама.

Традиционните антитръстови дела сякаш си остават оръжието на ЕК. Регулаторът все повече разгръща новия си арсенал в лицето на Закона за дигиталните пазари (DMA). Чрез този режим Брюксел следи технологичните гиганти Google, Apple и Meta, пише още TTB.