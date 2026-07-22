Отвореният характер на интернет, от който зависи оцеляването на цялата глобална дигитална икономика, е под сериозна въпросителна заради последователните усилия на Google да задържа потребителите изцяло в своята екосистема чрез новите си AI инструменти, пише New York Times в свой материал.

Казано най-просто, Търсачка №1 прави така, че хората вече не отварят сайтове, защото получават някакви отговори наготово.

Ключовите развития са от последните две години. След като още в зората на ChatGPT някои потребители започнаха да използват бота, за да отговаря на въпросите им, Google разработи т.нар AI Overviews, които резюмират релевантна информация от онлайн източници. Поставени над стандартните резултати, те започнаха да ерозират трафика към външни сайтове, но големият удар дойде с AI Mode през миналата година.

Той тотално премахва стандартния списък с препратки за сметка на чат-базиран интерфейс. Около по-лесното му използване се гради и най-мащабната трансформация на интерфейса на Google от четвърт век насам. Беше дадена възможност и да се влияе на алгоритъма спрямо предпочитаните от потребителя източници.

AI Overviews и AI Mode работят с различни модели, като настройките на първата от две функционалности са такива, че да насочи потребителя към втората, пише Gizmodo, като показва прост експеримент: дадено запитване получава в AI Overview не твърде точен отговор, но прецизирането му те изпраща в AI Mode. Там лесен път към отворения интернет няма.

Резултатите? Според цитирано от NYT изследване на Growth Memo, 75% от хората, влезли AI Mode режим на търсене така и не отварят друг сайт. Още по-лошо, според глобалната компания за интернет инфраструктура Cloudflare вече над 50% от трафика онлайн не е генериран от хора. Само за периода юни 2025 г. - април 2026 г. в някои категории като финанси, издателска дейност и търговия сайтовете са отчели спад на направените от хора посещения с цели 40 на сто.

Какво означава това? Google (а и всеки друг играч в AI търсенето) "крие" сайтовете от хората, като същевременно натоварва собствениците им с трафик от ботовете си, които извличат информация, за да отговарят на заявки или да подобряват системите си.

Не е чудно и че големи медийни групи като Vox Media в САЩ бяха продадени на части през последните месеци. Именно "сгромолясването" на трафика, до момента идвал от Google, е сред основните фактори.

От онлайн гиганта обаче отричат да има проблем. Според тях насочваните към външни сайтове посетители са "относително стабилни" като брой, а проучванията за срив на трафика са базирани на грешна или изкривена методология. Честна дума.