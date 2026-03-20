Google Shopping - "виртуалната витрина" за онлайн пазаруване на интернет гиганта, най-накрая идва и в България. Това става ясно от съобщения, които са получили български търговци.

За момента въвеждането на хибридната платформа е планирано за октомври. Това е голяма промяна за българската ecommerce индустрия, чийто оборот през миналата година се изчислява на около 2,7 милиарда евро. Ще бъдат засегнати както най-големите международни вериги, така и най-малките нишови онлайн магазини.

Потребителите ще могат по-лесно да правят избора на покупка и търговец, но бизнесът ще трябва да се адаптира бързо, за да не се окаже в губеща позиция от промяната.

За какво става въпрос?

Google Shopping превръща проучването и откриването на продукти в мигновен визуален процес, подпомогнат от AI. Най-просто казано, заедно с резултатите от търсенето, потребителят получава карти, в които се вижда снимка на стоката, описание, цена, търговец, ревюта, условия за доставка и друга информация.

Сравняването на оферти се случва още на този етап, като самата покупка поне на този етап продължава да се случва през сайта на магазина - макар компании като OpenAI вече ясно да показват, че имат амбицията да автоматизират и тази стъпка чрез AI агенти.

Какво се променя?

Има два вида позициониране на офертите - платено над резултатите, като за тези слотове рекламодателите наддават, както и безплатно, което е по-надолу на страницата. Google Shopping работи чрез директен обмен на данни за продуктите с платформите на търговците.

"Голяма част от бюджетите (за реклама) на други пазари отиват към този канал, защото той е предпочитан и от потребителите", коментира пред Money.bg Кристиян Велев от агенция DigiMentals.

Той предупреждава, че има и рискове за тези, които се окажат неподготвени: "Доста сайтове с добро органично позициониране ще загубят видимост, ако не се адаптират достатъчно бързо. Резултатите в търсачката вече ще са по-богати на различни възможности - за потребителите това е плюс, но за бизнесите, които не са позиционирани, ще е минус".

Защо сега?

Google Shopping е един от най-старите активно развивани продукти на Google - историята му започва още през 2002 г. и към днешна дата е наличен в над 120 държави. Платформата е достатъчно значима, за да се окаже причина за антитръстова глоба от над 2 милиарда евро, която ЕС наложи на онлайн гиганта заради злоупотреба с господстващо положение.

Според Велев вероятно фактор за това Google Shopping да влезе у нас точно сега е и преминаването към еврото. По думите му очакваният дебют на платформата през октомври ще е точно преди най-натоварения период за електронната търговия - седмиците около Черния петък и коледните празници.

Google Shopping е наличен в Гърция и Румъния, като се очаква поддръжката за българските търговци да е локализирана в същите две държави, което по думите на Велев ще е плюс, тъй като има аспекти на родния ecommerce пейзаж като огромния дял на наложения платеж, които значително се отличават от масовите практики извън нашия район.