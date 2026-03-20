Южнокорейската компания Korea Zinc, която е най-големият производител на рафиниран цинк в света, планира да си осигури огромен заем от 2,35 милиарда долара. Тези средства са за финансиране на строителството на завод в САЩ, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои осведомени източници.

По тяхна информация, JPMorgan Chase & Co. е водещият организатор на (синдикирания) кредит със срок от пет години. Преговорите с банките продължават и първоначалните условия по заема е възможно да бъдат променени, уточняват източниците.

Представител на Korea Zinc коментира пред Bloomberg, че осигуряването на привлечени средства "върви гладко". А реализирането на проекта ще допринесе за "укрепване на икономическото сътрудничество между Южна Корея и САЩ, както и за диверсифициране на световната верига за доставки (на метали)".

През декември 2025 г. Korea Zinc придоби завода Nyrstar в щата Тенеси в САЩ, с планове да го превърне в мащабен комплекс за преработка на критични минерали. Южнокорейската компания, правителството на САЩ и други неназовани (засега) инвеститори, създадоха съвместното предприятие Crucible Metals, което да управлява крупния проект на стойност 7,4 милиарда долара.

Планира се заводът да произвежда в бъдеще основни цветни метали, като цинк, олово и мед. Производственият комплекс ще може за произвежда и благородни метали, както и стратегически минерали, включително антимон, германий и галий. Търговската експлоатация на заводския комплекс е планирана да започне през 2027 година.

Пазарната капитализация на южнокорейската компания Korea Zinc е нараснала със значителните 22% от началото на 2026 година, но пък борсовият индекс Kospi е добавил за периода почти 37%.