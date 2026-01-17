Богатата на минерали зона по поречието на река Ориноко във Венецуела (известна като Orinoco Mining Arc или Минната дъга на Ориноко) се смята за един от най-богатите източници на критични суровини на планетата. Същевременно обаче остава сред най-рисковите за места за бизнес в света. Регионът обхваща 111 843 кв. км, площ по-голяма от тази на България, и съдържа значителни залежи на боксит, никел, мед, редкоземни елементи, колтан и злато.
Това е територия с оценени златни резерви на стойност $200 милиарда, която обаче е белязана от висока престъпност и социални конфликти. Незаконният миннодобив и насилието между конкуриращи се банди правят веригата за доставки нестабилна и трудно проследима, което пък увеличава риска за международните купувачи.
Ежедневен риск за доставките
Минната дъга на Ориноко е създадена през 2016 г. чрез президентски указ, без предварителни оценки на въздействието върху околната среда и без подходящо законодателно одобрение. Това логично води до хаотична екосистема, в която законният и незаконният добив се смесват, а безопасното снабдяване е сериозно затруднено.
Източник: iStock
Златото и другите минерали често преминават през сложни мрежи от посредници, преди да достигнат международните пазари, без ясна проследимост на произхода. Това компрометира усилията за създаване на отговорни вериги за доставки и увеличава репутационния риск за компаниите.
Социалните проблеми също са сериозни: коренното население е изправено пред принудително разселване. Амазонските гори в района, включително околните Национален парк Канайма и 7 природни резервата, са застрашени от обезлесяване и замърсяване на реките.
Геополитика и инфраструктура
Именно минералните ресурси на Ориноко даваха на режима на Мадуро значително международно влияние години наред. Затова и стратегическото значение на Венецуела нарасна до степен да привлече американския интерес, тъй като страната предлага алтернатива на китайското доминиране в доставките на критични минерали.
Политическата нестабилност и санкциите доскоро затрудняваха директния ангажимент от страна на големи международни компании. Много фирми просто се насочваха към трети страни или алтернативни региони, дори с цената на по-високи разходи.
Минната инфраструктура е частично налична, но силно влошена. Проблемите с електрозахранването и пътищата затрудняват транспортирането на суровини и увеличават разходите. Прекъсванията могат да спрат преработвателните съоръжения за дни, а пристанищата изискват модернизация, за да поемат нарастващия износ.
Реалностите
Въпреки многобройните рискове минералите от Ориноко продължават да достигат международните пазари. Глобалното търсене на суровини за батерии, електрически превозни средства и възобновяема енергия расте, което прави игнорирането на региона практически невъзможно.
Последните промени в политическата среда и засиленото международно внимание вероятно ще окажат някакво влияние върху начина, по който се управляват минните операции и веригите за доставки. Компаниите, от своя страна, ще трябва да адаптират своите стратегии, като съчетаят стремежа към устойчиво и отговорно снабдяване с необходимостта от оперативна сигурност и стабилност.
Някои инвеститори и международни фирми проучват алтернативни доставчици или непреки канали, докато други подготвят планове за потенциално бъдещо ангажиране, ако условията в региона се стабилизират. Във всички случаи обаче Минната дъга на Ориноко остава обект на сериозен интерес и фактор, който няма как да бъде пренебрегнат в контекста на зеления преход и модерните производства. За които със сигурност ще трябват ресурси.