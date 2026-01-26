Администрацията на Доналд Тръмп планира да придобие 10% дял в USA Rare Earth като част от инвестиционен пакет на стойност $1,6 милиарда. Официалната цел е изграждане на независима американска верига за доставки на редкоземни елементи - от мината до производството на магнити, пише Mining.com.

Съгласно публикуваната информация, Вашингтон ще получи 16,1 милиона акции на USA Rare Earth и варианти за още 17,6 милиона акции, при цена от $17,17 за акция - близо 25% под пазарната оценка от края на миналата седмица. Освен дяловото участие, правителството ще предостави и $1,3 милиарда дългово финансиране чрез специален инструмент на Министерството на търговията по линия на Закона за CHIPS и науката.

Към това се очаква да се добави и отделна частна инвестиция от $1 милиард.

Проектът Round Top в Тексас

Макар официалното послание да е стратегическо - намаляване на зависимостта от Китай при критични минерали, проектът Round Top в Тексас, върху който се гради тази верига, остава в доста ранен етап. Производството там се очаква най-рано в края на 2028-а, а успехът ще зависи от технологични, икономически и регулаторни фактори, които все още не са изцяло предвидими.

Round Top е богато на тежки редкоземни елементи като диспрозий, ключов за производството на постоянни магнити за електромобили, вятърни турбини и отбранителни системи. Технически доклад от 2019 г. оценява, че мината може да произведе над 2 200 тона редкоземни елементи за 20 години, като над 1 900 тона ще бъдат тежки редкоземни. През януари 2024 г. проектът постигна първия технологичен пробив, произвеждайки диспрозиев оксид с чистота 99,1%.

Заводът за магнити в Оклахома с годишен капацитет 5 000 тона и лабораторията за преработка в Колорадо са част от амбицията за пълна верига "от мина до магнит", но реалната търговска ефективност ще се потвърди едва след години.

Част от цялостна стратегия

Важно е да се отбележи, че подобни държавни интервенции вече са практика. През последните години администрацията на Тръмп вече сключи няколко подобни сделки - с Lithium Americas, Trilogy Metals и MP Materials. Всички те сочат една обща цел, а именно изграждането на стратегическа база за критични минерали на американска територия.

Затова и инвестицията в USA Rare Earth не е спонтанен ход, а продължение на последователна политика, в която държавата поема ролята на инвеститор и катализатор. А зад това стои голямата идея за гарантиране на национална сигурност и технологична независимост от Китай.