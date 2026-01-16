Законопроект за създаване на резерв от критични минерали на стойност около 2,5 милиарда долара, внесе двупартийна група американски законодатели - ход, който е насочен към стабилизиране на пазарните цени и насърчаване на местния добив на критични суровини, съобщи Reutеrs.

Този законопроект е поредният опит на Вашингтон да компенсира това, което политиците възприемат като "китайска манипулация" на цените на литий, никел, редкоземни елементи и други критични минерали, които са жизненоважни за редица продукти - от електрически превозни средства до високотехнологично оръжие - и което от години води до затруднения американските минно-добивни компании.

Така например, излишъкът от литий в Китай през 2024 г. накара базираната в Северна Каролина компания Albemarle да спре плановете си за разширяване на дейността в САЩ. Пентагонът пък през юли 2025 г. стана най-големият акционер в базираната в Невада компания за редкоземни елементи MP Materials, на фона на засилващата се китайска конкуренция.

В законопроекта се казва, че Китай е предприел стъпки за "използване като оръжие на влиянието си върху цените и обемите, в надпреварата за достъп до критични минерали". Китай вече отхвърли твърденията, че манипулира пазара на критични минерали, заявявайки през ноември 2025 г., че е ангажиран с "поддържането на сигурността и стабилността на глобалните производствени и вериги на доставки".

За да се превърне в закон, мярката трябва да бъде приета от Камарата на представителите (Конгреса) и Сената на САЩ, както и да бъде подписана от президента Доналд Тръмп.

Приемането на законопроекта се очаква да доведе до създаването на Стратегически резерв за устойчивост със седемчленен съвет, моделиран по структурата на управление на Федералния резерв, който ще контролира фонда. Законопроектът дава приоритет на рециклираните материали, но и минералите, добити от мини, ще отговарят на условията.

Съюзническите страни ще могат да се присъединят към резерва на САЩ, ако са внесли поне 100 милиона долара.

Минералите могат да се продават за целите на частната индустрия или отбраната. Печалбата ще бъде използвана за закупуване на повече минерали и поддържане на запасите активни постоянно. По-рано тази седмица министрите на финансите от страните от Г-7 обсъдиха налагането на "прагове" за цените на минералите. А президентът Тръмп пък коментира, че прекомерната зависимост на САЩ от други държави за критични минерали, е заплаха за националната сигурност на страната.