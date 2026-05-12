За период от пет години пазарната оценка на много имоти у нас нарасна три пъти, но имотният бум в този му вид приключи. Това заяви в студиото на Money.bg Момчил Кръстев, който е партньор и брокер в агенция "Примо Плюс".

"Ако следим официалните статистики няма къде да го видиш това увеличение по три, но анализирайки някои частни случаи може да се види, че наистина се е случило така. Ето и конкретен пример. През 2020 г. закупих жилище в един, да го наречем, от престижните райони на София, като дори тогава сделката не се водеше на много ниска цена. Цената на придобиване беше 1500 евро на кв м.

После аз извърших ремонт на този имот, чиято стойност беше около 330 евро на кв. м. Цялата ми инвестиция стъпи на 120-130 000 евро. Миналата година му направих пазарна оценка и тя отиваше на почти 300 000 евро", споделя Кръстев.

Брокерът е категоричен, че времето на т. нар. "топ сделки" с недвижими имоти във вида му от последните пет-шест години е отминал поради редица фактори. Сред тях са ковид кризата, войните, печатането на пари или казано иначе изключително либералната политика на Федералния резерв на САЩ и на Европейската централна банка, бумът на банково кредитиране в България и периода преди влизането на страната ни в еврозоната.

Момчил Кръстев разглежда увеличението в цените на недвижимите имоти в последните години и спрямо поскъпването в други сфери от живота.

"Нека вземем малката потребителска кошница. През 2019 - 2020 година стойността ѝ беше около 65 лева. За 2025 година нейната стойност е 61 евро - почти по две. Гледайки тези статистики, очевидно имотите не са избягали в процентното увеличение на стойността си спрямо други фактори - услуги, цена, строителни материали и т.н. Смятам, че е време да има едно такова плато - както в цената на строителните материали, така и в цената на изграждането на нови сгради и на вече съществуващи такива."

Източник: БГНЕС

Според прогнозата на експерта през следващите години имотите в т. нар. "престижни райони", в които обикновено няма и повече места за нови строежи, ще запазят своята стойност, дори пазарът да се намира в плато. А ако някъде има ценови ръст, то той ще е плавен и със сигурност не с темповете от предходните години.

Купувачите ще бъдат по-предпазливи относно панелни блокове, стари сгради и крайни квартали, докато интересът ще остане силен към новото строителство, затворените комплекси и предпочитаните райони. Дори и там обаче преговорите и отстъпките от офертните цени ще бъдат по-големи от преди.

"Моите колеги могат да започнат да хвърлят камъни по мен, но имотният бум в този си вид от предните пет години вече приключи. А дали ще има отново възможност за добри сделки? Абсолютно. Просто динамиката, по която ще се случват е различна."

Момчил Кръстев допълва, че "купувачите на зелено" ще бъдат все по-предпазливи и че много популярните в миналото т. нар. "тристранни споразумения" вече няма да се случват толкова масово.

Казано накратко, те представляват правна сделка, при която първоначален купувач прехвърля правата и задълженията си по предварителен договор на нов купувач, със съгласието на строителя. Това позволява препродажба преди Акт 16, често с "надценка" (печалба) за първия купувач, но пък носи рискове за новия купувач.

"Досега вярата в тези тристранни споразумения предимно се уповаваше на вярата в това, че пазарът винаги ще върви нагоре и хората получават бърза ликвидност срещу минимални такси за участие, но това ще се промени. Така че времето на бързите и лесни пари от типа на събрахме се с приятели и купихме 10 апартамента и ще изкараме много пари, бих казал, че е към своя край или че е отминало."

