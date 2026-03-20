Руският концерн "Калашников" произведе партида бойни дронове "Куб-Е" за чуждестранен клиент, съобщават от компанията.

"Концернът "Калашников" завърши производството на партида управляеми боеприпаси (дронове) "Куб-Е", предназначени за износ по договор с чуждестранен клиент. Водещият руски оръжеен холдинг има значителен опит в това производство, вкл. при използване на бойното поле", се казва в изявлението.

От концерна отбелязват, че производственият капацитет на "Калашников" му позволява изцяло да удовлетвори необходимостта от този вид боеприпаси (дронове) на вътрешните клиенти, като същевременно прави доставки в чужбина на дронове "Куб-Е".

Въпросният дрон е предназначен за поразяване на небронирани индивидуални и групови наземни обекти на противника. Може да се използва както денем, така и нощем, дори при силен вятър. Системата за управление на този дрон позволява да се предават команди за управление в реално време.