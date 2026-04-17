Автономни дронове с пробег над 3 часа и изграждане на мрежа от до 50 роботизирани хангара. Това е моделът, върху който работи Nomadium Robotics, разказа в студиото на Money.bg Георги Петров, основател на компанията.

Българският стартъп разработва системи за инспекция с широк набор от приложения - соларни паркове, далекопроводи, телекомуникационна инфраструктура и ранно предупреждение за пожари и други.

"Всичко започна преди около 2 години, когато в разгара на лятото в България имаше около 250 пожара едновременно", разказа гостът. Тогава той осъзнава колко сериозен е проблемът с липсата на въздушно наблюдение. "Когато огнеборците се борят на терен, те нямат поглед от небето", коментира Петров.

В основата на разработката са дронове, които имат 6 пъти по-голям пробег от традиционните. "Ако тръгнем да търсим изгубен човек с един традиционен дрон, ние имаме 30 минути. Нашите летят над 3 часа", посочи Георги Петров.

Според него обаче истинският проблем е липсата на достатъчно пилоти и високата цена на подобни услуги за бизнеса. Именно затова компанията разработва роботизирани хангари. Това са автономни станции, от които дроновете да излитат, да изпълняват задача и да се връщат без човешка намеса.

"Според нашите изчисления са нужни между 30 и 50 хангара, за да покрием примерно 99% от България", разкри в студиото той. Всеки хангар ще може да обслужва радиус от около 60 км.

Самият хангар няма да изисква почти нищо. "Единственото нещо, което му трябва на този хангар, е да го включим към ток. Оттам нататък той се оперира абсолютно автономно", обясни Петров.

Компанията вече работи с партньор, който може да осигури терени за изграждането на 50 хангара в България. Според основателя инвестицията за един такъв обект, оборудван с 2 дрона, ще бъде между 25 и 30 хиляди евро, без да се включва стойността на терена.

На по-късен етап Nomadium Robotics планира да премине към модел, при който клиентите няма да купуват собствени дронове и хангари, а ще поръчват инспекция като услуга.

"Искаме да направим инспекции и анализи с лекотата на това да си поръчваш такси. В случая обаче си поръчваш дрон", коментира още Георги Петров.

Приложения за соларни паркове

Гостът даде пример с оператор на соларен парк, който ще може да заяви обследване през интернет, а системата автоматично ще изпрати най-близкия дрон. Процесът, по негови думи, е изцяло автоматизиран. Дронът излита, преминава в самолетен режим, достига до обекта, извършва заснемането и се връща обратно. След това данните се качват в облак и клиентът получава анализ.

"Те излитат вертикално, абсолютно автономно, без човешка намеса. Използва крила с подемна сила. Това ги прави 6 пъти по-ефективни от останалите дронове", обясни Петров и допълни:

"С термалната камера може да засече топли петна, дефектирали панели, сенки, мръсотия, пукнатини".

Според Георги Петров именно ранното откриване на подобни проблеми е най-голямата полза за собствениците на соларни инсталации. "Основното предимство е ранното предизвестяване. Една сравнително евтина инспекция може да им спести много големи проблеми", казва той.

Компанията вече подготвя пилотен проект съвместно с Rezolv Energy. Първата мисия се очаква да бъде в соларен парк край Силистра.

Екип и производство... в центъра на София

Зад всички тези планове стои малък екип. "Вече сме 5 човека. Даже 6, ако трябва да броя изкуствения интелект", сподели Георги Петров и допълни, че дроновете се произвеждат изцяло в София, и то в самия център на града.

"Нашите дронове се произвеждат по изключително иновативен модел и са изцяло 3D принтирани", обясни Георги Петров. Компанията може да произведе дрон с диаметър около 2 метра само за 5 часа, разкри още гостът. По думите му именно този подход дава сериозно предимство на стартъпа: "Ние сме една от много малкото компании, които могат това".

Следващата голяма стъпка за Nomadium Robotics е финансирането. Компанията е в процес на набиране на 400 000 евро, с които да финансира екипа и разработката на мрежата от хангари за поне година и половина напред, коментира експертът.

Георги Петров е сред лекторите на тазгодишното издание на Energy of Tomorrow на 21 април в Интер Експо Център.

