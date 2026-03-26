Русия е близо до финализиране на поетапни доставки на дронове, лекарства и храни за Иран. Ход, който може да отбележи рязък завой в досегашната логика на военното сътрудничество между двете държави. Това съобщава FT, позовавайки се на западни разузнавателни източници.

По данни на изданието, високопоставени представители на Москва и Техеран са започнали тайни разговори за доставките само дни след първите удари на Израел и САЩ срещу Техеран. Според информацията, до която имат достъп двама служители, запознати с разузнаването, реалните доставки са започнали в началото на март и се очаква да приключат до края на месеца.

Ако твърденията се окажат верни, това би било първото доказателство за директна военна помощ от страна на Москва към Иран в рамките на текущия конфликт. Подобна подкрепа би била съществен сигнал за задълбочаване на стратегическата ос между двете държави.

Размяна на роли

До този момент именно Иран бе сред ключовите доставчици на дронове за Русия във войната й срещу Украйна. Безпилотните апарати "Шахед" се превърнаха в основен инструмент на руските атаки, като Москва използва стотици такива при нощните си удари.

Подобно обръщане на ролите би означавало по-дълбоко военно сътрудничество и координация между Москва и Техеран, смятат анализатори. Тази динамика има и по-широк геополитически прочит -засилване на антизападни партньорства, които комбинират военен опит, технологии и логистика в няколко паралелни точки на напрежение.

Украинският президент Володимир Зеленски многократно е заявявал, че Москва вече предоставя разузнавателна информация на Иран. По думите му Русия дори е опитала да използва това като инструмент за натиск върху Вашингтон, предлагайки да спре обмена на данни с Техеран, ако САЩ ограничат достъпа на Киев до разузнавателна информация.

В интервю за Ройтерс той заяви, че разполага с "неопровержими" доказателства за подобно сътрудничество, без да разкрива конкретни детайли.

От Кремъл отхвърлят твърденията. Говорителят Дмитрий Песков коментира пред Financial Times: "В момента се разпространяват много фалшиви информации. Едно е вярно - ние продължаваме диалога си с иранското ръководство".

Към момента няма независимо потвърждение на информацията за доставки на дронове.

Нови рискове за Близкия изток и пазарите

Потенциалното задълбочаване на военното сътрудничество между Русия и Иран идва в момент на повишено напрежение в Близкия изток. Регионът е ключов за глобалните енергийни пазари. Подобно развитие би могло да доведе до допълнителна ескалация около Иран, смятат експерти.

Едновременно с това съществува риск от нов натиск върху глобалните доставки на петрол и газ, особено при евентуално разширяване на конфликта или въвличане на повече регионални играчи.

Паралелно с тези процеси, думите на Зеленски подсказват и друга тенденция - нарастващ интерес от държавите в Персийския залив към украинския опит в отбраната срещу дронове, включително срещу "Шахед" и FPV системи.

"Това е съвременната война и всеки трябва да бъде подготвен", посочи той, като подчерта, че Киев търси нови партньорства извън Европа.