Войната с Иран ускори трансформация, за която Пентагонът отдавна се готвеше. През ноември миналата година той публикува своята "Стратегия за придобиване на въоръжения" — 46-страничен документ с амбицията да постави американското производство на оръжия "на военновременни нива."

Сега реален въоръжен конфликт превръща тези планове в реалност — и в сериозни печалби за шест от най-големите отбранителни компании в света, пише сп. Time.

Операциите срещу Иран изразходваха значителни запаси от ключови оръжия, чието изчерпване тревожи федералните служители от години. Войната в Украйна и другите конфликти вече бяха намалили складовите наличности.

Разширяването на производствените линии за сложни оръжейни системи обаче отнема години. Именно затова Пентагонът призовава за "по-големи и по-дълги договори" с производителите, за да се стимулират инвестиции в индустриалния капацитет.

След среща с водещите отбранителни изпълнители в Белия дом, президентът Тръмп обяви, че компаниите са се ангажирали да "учетворят" производството на скъпоструващи системи като ракетните батареи Patriot и прехващачите THAAD.

Всеки THAAD прехващач струва около 12,7 млн. долара, а всеки Patriot PAC-3 — около 3,7 млн. долара. Министърът на отбраната Пит Хегсет потвърди, че Пентагонът е поискал от Белия дом 200 млрд. долара допълнително финансиране. "Нужни са пари, за да се неутрализират заплахите", заяви той пред журналисти.

Тръмп пък заяви, че военният бюджет за 2027 г. трябва да нарасне от 1 трлн. до 1,5 трлн. долара — почти двойно повече спрямо 874-те милиарда, изразходвани в последната година от мандата на Байдън.

Ето кои са шестте компании, които ще спечелят най-много.

Lockheed Martin е основен производител на системите Patriot и THAAD. По време на 12-дневната израелско-иранска война през юни над 90 прехващача THAAD бяха насочени срещу ирански балистични ракети — около 14% от целия американски запас.

През януари Пентагонът подписа споразумения с компанията за увеличаване на годишното производство на Patriot от 600 на 2 000 единици, а на THAAD — от 96 на 400. Lockheed строи и изтребителя F-35, както и артилерийската система HIMARS.

RTX (Raytheon) произвежда крилатите ракети Tomahawk, използвани в първите удари срещу Иран на 28 февруари, както и противоракетни системи за военноморски кораби и изтребители. Raytheon също е участник в програмата Patriot и снабдява с тях и редица страни от НАТО.

През февруари компанията сключи дългосрочни договори с Пентагона за увеличаване на производството на Tomahawk и ракетни прехващачи "2 до 4 пъти спрямо сегашните темпове."

General Dynamics, базирана в Рестън, Вирджиния, произвежда танкове M1 Abrams, бойни машини Stryker и подводници клас Virginia в партньорство с Huntington Ingalls. Компанията доставя и критични компоненти за ракети — бойни глави, корпуси за навигационен хардуер и материали за твърдогоривни ракетни двигатели.

Главният изпълнителен директор Фийби Новакович обяви, че фирмата се "подготвя агресивно за бъдещ растеж."

Boeing, прославен с гражданската си авиация, произвежда изтребителя F-15, самолета за радиоелектронна борба EA-18G Growler и поддържа флотилията от бомбардировачи B-1.

Компанията строи и радарни системи PAC-3, използвани от батериите Patriot. През есента тя получи договор за 2,7 млрд. долара за увеличаване на производството им до 2030 г.

Northrop Grumman е производителят на стелт бомбардировача B-2 и изгражда следващото поколение — B-21 Raider. Компанията произвежда и твърдогоривни ракетни двигатели за военни ракети и космически апарати на НАСА.

Миналата година обяви планове за удвояване на производствения си капацитет до 2027 г.

L3Harris, базирана в Мелбърн, Флорида, осигурява сензорните и комуникационни технологии, свързващи съвременните оръжейни системи. Прицелните сензори на компанията са вградени в военни дронове и самолети и позволяват прецизни удари дори при лоша видимост.

L3Harris произвежда и ракетни двигатели за прехващачите THAAD. През февруари подписа нов договор за 400 млн. долара с американското правителство за производство на допълнителни двигатели и системи за управление.

Войната с Иран може да приключи или да се проточи — но военнопромишленият цикъл вече е задействан. За шестте компании въпросът не е дали ще спечелят, а колко.