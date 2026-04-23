Италианската икономика може да стигне до рецесия, ако войната на Израел и САЩ с Иран се проточи до края на годината. Това заяви президентът на Италианската асоциация на индустриалците Confindustria, Емануеле Орсини.

"Преди почти месец казахме, че ако войната приключи бързо, ще постигнем ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) от 0,5% за 2026 г. Ако конфликтът продължи още три месеца (т.е. до лятото), ръстът на БВП на страната ще падне до нула. Ако тези условия обаче продължат до края на годината, то почти сигурно икономиката на Италия ще стигне рецесия", казва Орсини, цитиран от агенция ANSA.

Той отбеляза, че Италия плаща повече за енергоносители от други европейски страни, "в някои случаи почти два до три пъти". Експертът добави, че "това е въпрос на конкурентоспособност".

А специалният аналитичен отдел на Confindustria оцени последствията от "енергийния шок", предизвикан от военната намеса на САЩ и Израел в Иран. Експертите изчисляват, че ако конфликтът в Иран бъде урегулиран до юни, при средни цени на петрола от 110 долара за барел и бързо възстановяване на производството и доставките на енергоресурси, италианските компании ще заплатят със 7 милиарда евро повече за енергоносители, отколкото през 2025 година.

В случай че конфликтът се проточи до края на годината, при средни цени на петрола от 140 долара за барел, разходите за енергоносители на италианските компании като цяло ще се увеличат с 21 милиарда евро за годината спрямо 2024 г.