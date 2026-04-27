Bank of England ще запази лихвените проценти непроменени тази седмица и ще анализира щетите, натрупани върху британската икономика от войната в Иран, докато инвеститорите ще следят за всякакви признаци, че се насочва към повишаване на лихвените проценти, съобщава Reuters.

Централната банка вече запази лихвените проценти непроменени през март, докато чакаше да види мащаба на инфлационните и икономическите последици от конфликта. Въпреки все още високат а несигурност, този четвъртък се очаква новото решение, в което отново няма да има промяна нагоре, коментират местни финансисти.

Инвеститорите на Острова обаче прогнозират, че е много вероятно да има повишаване на лихвите по-късно тази година. Миналият петък те прогнозираха увеличение с четвърт пункт през юли, още едно през септември и малка вероятност за трето до края на годината, въпреки предупреждението на управителя Андрю Бейли, че подобни действия биха били преждевременни.

Икономисти, анкетирани от Reuters, не предвиждат повишаване на лихвите тази година, но прогнозират, че британски политици може да призоват за повишаване на банковата лихва до 4%, за да се предотврати скок в общата инфлация, който да повиши изискванията за заплати и цените, начислявани от компаниите.

Инвеститорите смятат британската икономика за особено уязвима от скока в цените на енергията, причинен от войната поради интензивното използване на природен газ в страната. Данни, публикувани миналата седмица, показаха очакванията на бизнеса за увеличение на цените през следващите 12 месеца с рекордни темпове.

По-рано този месец Международният валутен фонд прогнозира, че британската инфлация, която е най-високата в Г-7 през по-голямата част от последните четири години, ще достигне връх от 4% тази година. Централната банка междувременно трябва да публикува първата пълна актуализация на икономическите си прогнози от началото на войната, които вероятно ще покажат по-висока инфлация и по-слаб растеж през 2026 и 2027 г.