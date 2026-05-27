Конфликтът в Близкия Изток може да доведе до глобална рецесия, като такива много пъти вече са се случвали при подобно скъсване на вериги на доставки и кризи, свързани с горивата. Тогава обаче политиците ще се окажат в ситуация, в която всички възможни решения са "болезнени". Това предупреди в интервю за Money.bg икономистът от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП) Стоян Панчев.

"Като реакция на тази рецесия може да видим отново, както през 2020 г., отприщване на паричната политика, вливане на голямо количество пари в икономиката, което след това вече да доведе и до скок на цените", предупреди той.

Алтернативата е "да се премине през едно много болезнено "изчистване" на цялата финансова и парична система, на всички фондови пазари по света, на всички държавен дълг - да се преживее нещо като една нова Голяма депресия".

Има обаче и трети вариант: "Най-лошото развитие при подобни ситуации, което сме виждали в миналото, е война. Войната може да даде едно прикритие за много голяма проинфлационна политика, за рестрикции, капиталови контроли и неща, които по принцип в мирно време много по-трудно се прилагат. Може някои държави да се изкушат и да действат в тази посока".

Европа подготвена ли е за сценарий, при който кризата в Близкия Изток продължава през летните месеци и даже през есента? "Европа не е готова", беше категоричният отговор на Панчев, като даде пример с липсата на разбирателство по "едни решения, които в Америка бяха взети много бързо" - за удължаването на срока, в който отпадат санкциите за руския петрол: "Може да се случи така, както класически става в ЕС - спор и никакво решение накрая".

"Според мен ни предстоят трудности по тази линия в Европа. Може би ефектът върху цените ще е по-висок, отколкото в Щатите точно заради тяхното вътрешно производство, включително на горива, което е най-голямото в света. Тук нямаме нито газ, нито горива, нито имаме достъп до сярна киселина, което започва да става проблем. Още от войната в Украйна има проблем с определени типове торове и т.н. Може да се окаже, че всичко това ще доведе до увеличение на цените в ключови сектори от нашите икономики", предупреди Панчев.

Инфлацията у нас

Ефектът от войната в Близкия Изток, скокът на петрола и скъпите горива се усеща и по цените у нас, но основен мотор на потребителската инфлация в България е влизането в еврозоната, смята Панчев. По думите му това е процес, който е започнал още от миналия юни с конвергентния доклад и финалното "Да" за приемането на еврото.

Има също структурни причини като "липсата на конкуренция на определени пазари и недобре работещите контролни органи". Очакването му е инфлацията у нас да продължи да бъде висока.

По повод анонсираните от правителството мерки за овладяване на инфлацията, икономистът посочи, че "ако проработят, могат да доведат до повече конкуренция на един конкретен пазар, който отдавна има нужда от такъв тип интервенция", но инфлацията зависи от много други неща, а също така е изключително важна ефективната работа на различните регулатори.

Прави впечатление парадоксалната ситуация, в която България е първенец в еврозоната по инфлация, но заведения и магазини продължават да са пълни. Според Панчев възможно обяснение е допълнителното стимулиране на потреблението - чрез кредитирането, което при потребителските заеми бележи 20% ръст, както и чрез финансираните с бюджетен дефицит растящи доходи в публичния сектор.

Очакването му е при забавяне и в двете направления да видим и ефект върху потреблението.

