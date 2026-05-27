Работниците в полупроводниковото подразделение на Samsung Electronics ще получат средно около 509 милиона вона (около 370 000 долара) бонус тази година - резултат от сделка с ръководството, в която правителството беше посредник с цел да се предотврати 18-дневна стачка.

74% от 62 616 гласували са одобрили споразумението, стана ясно от оповестените днес резултати.

Сделката предвижда 10,5% от оперативната печалба на чип подразделението да се разпределя като бонуси под формата на акции, плюс допълнителни 1,5% в брой. Срокът е 10-годишен и е обвързан с амбициозни производствени цели.

AI бум и надпревара за таланти

Споразумението е пряко следствие от бума около изкуствения интелект, който изстреля приходите на производителите на памет. Samsung отчете ръст на оперативната печалба за първото тримесечие от близо 750% на годишна база, а пазарната му капитализация надхвърли 1 трилион долара в началото на май.

Служителите настояваха за изравняване с конкурента SK Hynix, чиито работници получаваха 3 пъти по-високи бонуси.

Анализатори посочват, че щедрите възнаграждения са и инструмент за задържане на инженерни кадри, тъй като американски компании като Tesla засилват инвестициите си в AI чипове.

Вътрешни разломи и правни рискове

Сделката обаче задълбочава неравенствата вътре в компанията. Докато чип инженерите получават рекордни суми, служителите в потребителската електроника, мобилния и дисплей сегментите, където печалбите са в застой, ще получат значително по-малко.

По-малък синдикат, представляващ именно тези служители, вече е подал иск за спиране на споразумението, като твърди, че то несправедливо облагодетелства чип работниците. Недоволство има и сред персонала на свързани дружества - Samsung Display, Samsung SDI и Samsung Electro-Mechanics.

Критики идват и от акционерите: група дребни инвеститори заплашва с правни действия, аргументирайки се, че сделката намалява средствата за дивиденти и нарушава задълженията към акционерите по Търговския закон.

Президентът Ли Дже Мьон и бизнес организации изразиха загриженост, че прецедентът ще засили исканията на синдикати в биотехнологиите, автомобилостроенето и корабостроенето.

Акциите на Samsung поскъпнаха с 3% в деня на обявяването на резултатите и са нагоре с 11% от миналата седмица. Това обаче изостава чувствително от SK Hynix, чиито книжа са поскъпнали с 29% за същия период - компанията се присъедини към Samsung и Micron с пазарна капитализация над 1 трилион долара.