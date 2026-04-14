Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) понижи прогнозата си за потреблението на суров петрол в света през второто тримесечие на 2026 г. с 500 000 барела петрол дневно. Това показва месечният доклад на групата на страните износителки на петрол в първата ѝ публична оценка за въздействието на войната в Иран върху световния пазара, съобщи Reuters.

Според доклада на ОПЕК, световното търсене на петрол се очаква да достигне средно 105,07 милиона барела на ден през второто тримесечие (април-юни), което е по-малко от прогнозата от 105,57 милиона барела на ден в доклада от миналия месец.

Ревизията надолу е резултат от очакваното по-слабо търсене както в страните от Организацията за икономически сътрудничество и развитие (ОИСР), така и извън нея. "Растежът на търсенето за второто тримесечие на 2026 г. е ревизиран надолу както за ОИСР, така и за страните извън ОИСР, предвид продължаващото напрежение в Близкия изток", коментират от ОПЕК.

Докладът на организацията отчита значителни ценови движения конкретно през март. Цената на "кошницата" сортове петрол на ОПЕК се е повишила с 48,46 долара за барел на месечна база до средно 116,36 долара за барел. Фючърсите на сорт Brent са достигнали средно 99,60 долара.

Докладът на ОПЕК показва още - като се позовава и на вторични източници - че средният добив на суров петрол от страните от ОПЕК+ е бил 35,06 милиона барела на ден през март, което е със 7,70 милиона барела на ден по-малко от февруари, като Ирак и Саудитска Арабия са направили най-големи съкращения.

Според доклада на ОПЕК, геополитическите рискове са довели до засилена волатилност и повишен интерес към хеджиране (финансови операции за защита срещу неблагоприятни ценови промени) от страна на инвеститорите, като хедж фондовете са увеличили нетните си дълги позиции в петрол.

Войната в Иран на практика затвори Ормузкия проток, най-важният петролен маршрут в света, спирайки доставките на милиони барели петрол от Близкия изток и довеждайки до рязко покачване на цените на горивата. Скокът в цените оказва натиск върху потребителите и бизнеса по целия свят и предизвиква правителствени действия за запазване на доставките.

В същото време, ОПЕК (засега) остави без промяна очакванията си за растеж на търсенето през 2026 г. и 2027 година.

Въпреки посоченото, ОПЕК запазва прогнозата си за годишен ръст на потреблението през 2026 г. на ниво от 1,4 млн. барела дневно, както и за 2027 г. - около 1,3 млн. барела дневно, което според организацията отразява устойчива средносрочна динамика.