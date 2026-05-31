Иновациите в шампанското не противоречат на традицията. Това казва майсторът на избата Шампан в живописния френски град Авиз Седрик Жакопен. Той вярва, че бъдещето на бизнеса на тази емблематична за французите напитка ще зависи от адаптирането към изменението на климата, като същевременно се запази нейният премиум имидж.

В разговор за The Drink Business, след скорошна дегустация в Лондон, Жакопен коментира, че кооперативната структура зад Шампан дава на производителя както мащаб, така и силна връзка с културата на лозарството.

Добрият екип от лозари на марката предлагат всички предимства на голямата марка (по отношение на инвестиционния капацитет, дистрибуцията на значителни обеми и комуникацията, фокусирана върху вина Grand и Premier Cru), но също така държат на ценностите на лозарството с над 2300 добре сработени лозари, нподиля майсторът.

"Тези ценности на споделяне и близост резонират във време, когато потребителите търсят автентичност, прозрачност и стойността."

"Иновациите са част от традициите на Шампан"

Жакопен твърди, че Шампан исторически се е развивал през периоди на промяна и иновации, особено в отговор на външен натиск.

"Шампан винаги е бил земя на иновации. От края на 19-ти век с кризата с филоксерата лозето непрекъснато се развива."

Големите промени в практиките на лозарство и винопроизводство ги е имало открайвреме - от гъсто засадени лозя до въвеждането на подложки и решетки, последвани от напредък в техниките за пресоване и винопроизводство.

Според Жакопен следващият етап от развитието на Шампан ще се съсредоточи върху адаптирането към климата и намаляването на химическите вложения в лозето.

"Следващата голяма промяна ще бъде адаптирането към изменението на климата и необходимото намаляване на употребата на пестициди и хербициди. Това ще включва разработването на растителен материал (подложки, нови сортове грозде чрез хибридизация. Бих казал, че иновациите са част от традициите на Шампан".

Жакопен говори и за настоящия икономически натиск, пред който е изправен секторът. По думите на майсотра на пенливо вино шампанското преживява корекция на пазара, а не загуба на привлекателност за потребителите.

"Наистина преминаваме през донякъде бурен период, но това е главно следствие от еуфорията след Covid. Погрешно смятахме, че шампанското е изключение на световния пазар на вино. Следователно наблюдаваме корекция, но в действителност няма спад в популярността на продукта, за разлика от вината като цяло", подчертава той.

Според експерта потребителите все още се приспособяват към премиум позиционирането на шампанското в сектора на пенливите вина. Тоест, пазарът просто трябва да се пренастрои, а консуматорите да свикнат с новото позициониране на шампанското, което е върхът на пенливите вина.

Устойчивостта е "част от ежедневието"

Жакопен описва устойчивостта като съществена и дългосрочна промяна в региона.

"Екологичният преход е част от ежедневието на производителите на шампанско. Това не е само потребителско търсене, но и задължение за справяне с изменението на климата."

Майсторът добавя, че производителите на шампанско са започнали да прилагат устойчиви лозарски практики преди повече от десетилетие и твърди, че екологичният натиск днес трябва да е движеща сила за техническите иновации в цялата индустрия.

Колкото до покачващите се цени, Жакопен вярва, че въпреки това шампанското и занапред ще заема уникална позиция както като празнична напитка, така и като достъпен луксозен продукт.