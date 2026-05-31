В края на януари 2025 г. светът на технологиите беше разтърсен от внезапната поява на DeepSeek R1 - усъвършенстван модел за изкуствен интелект, разработен от почти непознат китайски стартъп. Той не само се мереше с най-добрите западни AI системи, но и го правеше с малка част от изчислителната мощ и капитала на конкурентите си - и то в заобикаляне на американските експортни ограничения върху чипове на Nvidia.

Реакцията на пазарите беше незабавна: загубите на западните технологични акции надхвърлиха трилион долара.

За Китайската комунистическа партия (ККП) обаче DeepSeek беше политическо доказателство: страната може да постигне технологична самодостатъчност въпреки западния натиск. Същата логика се вижда с просто око из целия 15-и петгодишен план (2026-2030 г.), формално одобрен от Националния народен конгрес през март 2026 г., пише изданието GIS Reports.

Икономиката като инструмент на държавата

Авторът - швейцарският икономист и политик от консервативната Народна партия проф. Енрике Шнайдер, посочва каква е централната цел на плана: т.нар. "висококачествено развитие", което според него политически евфемизъм за силно контролирана, технологично автономна икономика, изолирана от западен натиск.

Целевият ръст на брутния вътрешен продукт е определен на 4,5-5% - най-ниската цел от 90-те години насам. Това не е признание за слабост, а съзнателен избор: ККП е готова да пожертва краткосрочен растеж, за да изгради икономическа крепост в служба на дългосрочните си стратегически интереси.

Планът залага масирани държавни инвестиции в изкуствен интелект, квантови изчисления и съвременно производство - концепция, обозначена като "Нови качествени производителни сили".

Целта не е търговска печалба, а изграждане на "интелигентна технологична икономика", която гарантира стратегическата автономия на страната. Икономиката е превърната в инструмент на държавното управление.

Провалът на "двойното обращение"

За да се разбере новият план, е важно и какво е изоставено в него. Стратегията за "двойно обращение", въведена с предишния петгодишен план (2021-2025 г.), залагаше на баланс между силен вътрешен потребителски пазар и международна търговия.

На практика вътрешният компонент не се материализира: потребителските разходи на домакинствата остават слаби, а ККП отказва да проведе структурните реформи, необходими за реалното им увеличение - включително значителен трансфер на богатство от държавата към гражданите.

Вместо да стимулира вътрешното търсене, Китай залага на нова стратегия: да се позиционира като архитект на глобалните вериги на доставки. Целта вече не е просто участие в глобализацията, а прекрояването ѝ - така че другите нации да станат зависими от китайски стандарти и зелени технологии, докато Китай намалява собствените си зависимости от Запада.

Вътрешното напрежение

В страната планът представлява преди всичко управление на кризата, пише Шнайдер. Секторът на недвижимите имоти - дълго основен двигател на растежа, е изместен, а залогът на капиталоемките hi-tech отрасли поражда сериозен проблем: те не могат да поемат милионите млади завършващи, навлизащи ежегодно на пазара на труда.

Младежката безработица остава заплаха за социалната стабилност.

Отговорът на ККП включва разширяване на социалните услуги, но и засилен политически контрол - по-строго регулиране на местните власти и потискане на деструктивната вътрешна конкуренция. Центърът затяга хватката си върху провинциите.

Три сценария

Експертът очертава три възможни развития. Най-вероятно е ККП да успее да управлява структурното забавяне: държавните инвестиции дават плодове в AI и зелени технологии, финансова криза е предотвратена, а Китай затвърждава позициите си в глобалните вериги на доставки - дори враждебните нации остават икономически обвързани с него.

По-малко вероятен, но реален е сценарият на социално пропукване: хроничната младежка безработица подрива обществения договор между партията и обществото, а ресурсите биват пренасочени от стратегически инвестиции към социални програми. Това би принудило режима към по-авторитарни решения и потенциално по-агресивна външна политика.

Най-малко вероятен е сценарият на глобална изолация: координирана западна реакция срещу субсидирания китайски износ - електромобили, батерии, полупроводници, която затваря международните пазари, докато вътрешното търсене остава недостатъчно. Резултатът би бил финансова криза и принудителни структурни реформи.

Общото между трите сценария е едно: 15-ият петгодишен план не е икономически документ в традиционния смисъл, а по-скоро трябва да се гледа на него като на политическа стратегия.