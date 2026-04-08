Китайският президент Си Дзинпин призова за ускорено планиране и изграждане на нова енергийна система, която да гарантира енергийната сигурност на страната. Изявлението, разпространено по-рано тази седмица от държавната телевизия CCTV, е направено на фона на войната в Иран, която разтърси световните енергийни пазари и изпита устойчивостта на втората по големина икономика в света.

"Пътят, който поехме като пионери в развитието на вятърната и слънчевата енергия, се оказа далновиден", заяви Си, без да споменава пряко войната. В същото време той подчерта, че "въглищната енергетика остава основата на нашата енергийна система и трябва да продължи да изпълнява поддържащата си роля".

"По-зелена, по-диверсифицирана и по-устойчива нова енергийна система ще осигури стабилна гаранция за енергийната сигурност и икономическото развитие на Китай", подчертава държавната телевизия.

Структурен буфер срещу кризата

Анализатори смятат, че Китай е по-добре позициониран от повечето азиатски икономики да понесе сътресението. Въглищата формират около 58% от потреблението на първична енергия в страната, осигурявайки буфер, какъвто петролно зависимите икономики нямат.

Освен това Китай разполага с петролни резерви за около 120 дни вносен суров петрол — приблизително 1,39 млрд. барела в началото на март, по данни на аналитичната компания Kayrros.

Макар около 45-50% от китайския петролен внос да минава през Ормузкия проток, страната разполага с алтернативни маршрути — сухопътни тръбопроводи от Русия и Туркменистан, и може да разчита на ирански и руски петрол в плаващи складове из Азия.

За сравнение, Филипините и Индонезия са засегнати значително по-тежко — Манила дори въведе четиридневна работна седмица за пестене на гориво.

Дългосрочната игра

Призивът на Си е вписан в по-широка стратегическа рамка. Петнадесетият петгодишен план на Китай (2026-2030 г.), приет през март, поставя възобновяемата енергия на централно място и определя периода като "критичен за изграждането на нова енергийна система".

Предвидени са мащабни вятърни и слънчеви паркове в пустинните райони, разширяване на офшорния вятърен капацитет над 100 млн. киловата и развитие на зелен водород. През 2025 г. вятърният и слънчевият капацитет надминаха въглищния за първи път в историята на страната.

В понеделник, в деня на речта на Си, започна изграждането на слънчево-термична централа в Тибет на надморска височина от 4550 метра. Успоредно с това продължава строителството на най-голямата водноелектрическа язовирна стена в света на източния ръб на Тибетското плато.