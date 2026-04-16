Това лято германците чакат бум при слънчевата енергия. Най-големия пазар на електроенергия в Европа ще произведе около 16,5 GWh между април и септември, или с 1/3 повече от преди година, съобщава BloombergNEF в скорошен анализ.

Очаква се скокът да намали търсенето на газ за производство на електроенергия с около 30%, което е еквивалент на приблизително девет товара втечнен природен газ (LNG). Това от своя страна ще облечки конкуренцията с азиатските купувачки за оскъдни доставки.

Инвестиция срещу кризи

През 2025 г. Германия инсталира над 16 гигавата нови слънчеви мощности, с което общият брой инсталации надхвърли 116 гигавата. Това надмина и целта на правителството от 108 гигавата.

В резултат произведената слънчева енергия е осигурила над 70 тераватчаса (TWh) за обществената мрежа миналата година. Слънцето надмина енергията от лигнитните въглища за първи път - важна новина предвид несигурността от енергийна криза със задълбочаващите се две войни в близост до Европейския съюз.

Според Bloomberg през март необичайното слънчево време е тласнало германското производство енергия над 40 гигавата по обяд в продължение на пет последователни дни. В понеделник, след Великден, силното производство на въозбновяеми източници и ниското търсене по време на празниците е довело до рязък спад на цените не енергията - до отрицателни 323,9 евро за мегаватчас.

Освен слънцето

Вятърната енергия продължава да бъде най-големият възобновяем източник на електроенергия в страната с брутно производство от 132 TWh. Слабите ветрове намалиха производството в сравнение с миналата година.

Производството на слънчева енергия се е утроило през последните десет години в Европа. Въпреки това производството на изкопаеми горива се е покачило, тъй като добивът на антрацитни въглища и изкопаем газ се е увеличил също, пише Clean Energy Wire.

Германия не спира дотук. През март 2026 г. страната отключи поредния транш от €4,6 милиарда от ЕС за водородни проекти. Целта е излишното слънце през това лято да не се "изхвърля" при отрицателни цени, а да се превръща в т. нар. зелен водород, който да захранва тежката индустрия през зимата.