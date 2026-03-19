Войната между САЩ, Израел и Иран хвърли световните енергийни пазари в криза, която много анализатори вече сравняват с нефтените шокове от 70-те години на миналия век. След като Иран ефективно блокира Ормузкия проток, около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ спряха.

Цените на референтния сорт Брент скочиха над 100 долара за барел за първи път от четири години. Катар обяви форсмажор върху газовия си износ, Ирак съкрати добива с близо 1,5 млн. барела дневно, а Япония — разчитаща на Близкия изток за 95% от нефта си, се изправи пред перспективата да загуби две трети от доставките си.

Международната агенция по енергетика координира освобождаването на 400 млн. барела от стратегически резерви — повече от два пъти извънредната мярка след инвазията в Украйна.

Сред хаоса обаче се открои нещо показателно: страните, инвестирали в зелена енергетика, понасят удара значително по-леко.

Европа като доказателство

Въпреки че цените на природния газ в Европа скочиха с над 50% след началото на конфликта, договорите за електроенергия в Германия и Франция всъщност паднаха. Според Rabobank, без приноса на възобновяемите източници европейските цени на тока биха били с около една трета по-високи.

Германия регистрира отрицателни цени на електроенергията в дневните часове още от средата на февруари — явление, нетипично преди април, докато слънчевата генерация измества газовите централи. Испания, удвоила вятърния и слънчевия си капацитет от 2019 г. насам, влезе в 2026-а с едни от най-евтините цени на тока в Европа.

Според енергийния аналитичен център Ember, изграденият потенциал е намалил влиянието на газа върху испанската цена на електроенергията с цели 75%. Контрастът с 2022 г., когато руската инвазия в Украйна изпрати цените до рекордни нива и задейства години инфлация, е красноречив. "Чистата енергия в съчетание с електрификацията е единственият начин да се предпазим от внезапни скокове в цените на газа и тока", заяви старши анализаторът на Ember Крис Рослоу.

Дори в най-малко очакваните места кризата ускорява прехода. Куба, изправена пред пълна блокада на горивните си доставки след изпълнителна заповед на президента Тръмп, преживя тотален срив на националната електрическа мрежа на 16 март. Отговорът на Пекин беше незабавен: Китай ускори изграждането на слънчеви паркове на острова, добавяйки над 1000 мегавата капацитет само за последните 12 месеца. До 2028 г. Куба може да достигне слънчев капацитет, почти равен на този от изкопаеми горива — точка, в която нефтената блокада би станала функционално без значение.

Тихият принос на електромобилите

Паралелно с геополитическата турбуленция, електрическите превозни средства също променят енергийното уравнение. Анализи на BloombergNEF и Ember сочат, че те са изместили между 1,7 и 2,3 млн. барела нефт дневно само през 2025 г. — обем, близък до 70% от иранския износ през Ормузкия пролив.

До 2030 г. тази цифра може да се удвои. Финансовите последици са вече осезаеми: Китай спестява над 28 млрд. долара годишно от избегнат внос на нефт благодарение на електрическия си автопарк.

"Нефтът е Ахилесовата пета на глобалната икономика", предупреждава Даан Уолтър от Ember, а настоящата криза само потвърждава тезата му.

А България?

Нашата страна не е встрани от тези процеси — нито от заплахата, нито от възможността. "Грийнпийс" подчертава, че България разполага с огромен нереализиран потенциал в слънчевата енергия, особено близо до потребителите. По времето на кризата от 2021-2023 г. белгийски енергийни кооперативи като Ecopower успяха да поставят таван на цените за своите членове, покривайки потреблението им с местно производство. Моделът е приложим и у нас.

Неизбежно ще се чуят гласове, призоваващи за ускорен газодобив от Черно море чрез проектите на OMV Petrom и Shell, но дори и те да се реализират, изкопаемият газ е глобално търгувана стока — преференциални цени за България са илюзия, а перспективите са твърде отдалечени, за да отговорят на кризата днес, подчертават от "Грийнпийс".

Слънцето не зависи от тесни проливи. Вятърът не се нуждае от военноморски ескорт. Голямото предизвикателство обаче е в изграждането на вериги на доставка за ВЕИ мощностите и батериите, които са максимално диверсифицирани. Така енергетиката няма да става заложник на геополитиката - а точно у нас знаем най-добре колко важно е това.