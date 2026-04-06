България е сред осемте държави в ЕС, където наличният мрежов капацитет може да поеме под 10% от планираните възобновяеми мощности до края на десетилетието. Това сочи нов доклад на енергийния аналитичен център Ember, който поставя страната в компанията на Австрия, Латвия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния и Словакия — държавите с най-тежки структурни ограничения в електропреносната мрежа.

С други думи: инсталациите растат, но мрежата, която трябва да ги приеме, изостава опасно.

Проблемът не е изолиран. Ember е анализирала мрежовия капацитет в 20 държави членки и е открила системна пропаст от около 120 GW между планираното разширяване на възобновяемите мощности и реалната способност на електропреносните мрежи да ги поемат.

Повече от половината от изследваните страни се сблъскват с ограничения на преносно ниво, а две трети от 158-те гигавата, планирани за въвеждане до 2030 г., са застрашени — проектите просто не могат да се свържат с мрежата. Проблемът не е далечна перспектива: девет страни ще усетят остра криза с капацитета още до 2028 г.

Картината се усложнява от огромните опашки за присъединяване. В десет държави от ЕС — сред тях Германия, Италия, Франция и Испания, чакат близо 700 GW слънчеви и вятърни проекти. Във Финландия операторът Fingrid е получил запитвания за над 400 GW, което надвишава 16 пъти целия инсталиран капацитет на страната.

Затрудненията не засягат само големите ВЕИ централи. На дистрибуционно ниво ограниченият капацитет застрашава и покривните соларни инсталации — а те представляват 61% от целия инсталиран соларен капацитет в ЕС към края на 2025 г. Анализът на Ember сочи, че поне 16 GW планирани покравни фотоволтаични централи са изложени на риск, а до 1,5 милиона домакинства в ЕС може да не успеят да свържат инсталациите си към мрежата.

Всичко това се случва на фона на глобално ускорение в сектора. Войната в Иран промени енергийното уравнение по-бързо, отколкото повечето правителства очакваха. След американско-израелските удари в края на февруари петролът надхвърли 100 долара за барел и допълнително ускори преориентацията към възобновяема енергия.

Три китайски компании — CATL, BYD и Sungrow — спечелиха над 70 милиарда долара пазарна капитализация от началото на конфликта, надминавайки по ръст акционерната стойност на ExxonMobil, Chevron, Shell и BP взети заедно.

Според Международната агенция за възобновяема енергия глобалният капацитет е нараснал с 692 GW само през 2025 г. В самия ЕС вятърът и слънцето са генерирали 30% от електричеството миналата година, изпреварвайки за пръв път изкопаемите горива.

"Мрежовата готовност е индикатор за икономическа готовност, а не техническа подробност. Амбициите сами по себе си не движат електроните", коментира пред PV Magazine Елизабет Кремона, старши енергиен анализатор в Ember и автор на доклада.

Решенията съществуват и не изискват години законодателна работа в Брюксел — отговорността е изцяло национална. Кремона посочва два паралелни приоритета: бързо внедряване на мерки, които отключват капацитет в съществуващата мрежа и мащабни инвестиции в нова и модернизирана инфраструктура.

Ember препоръчва технологии за подобряване на мрежата и споразумения за нефиксирано присъединяване — инструменти, които МАЕ оценява като способни да отключат до 185 GW капацитет в Европа. Петнадесет държави членки вече са въвели регулаторни рамки за подобни механизми. Нидерландският оператор TenneT е отключил 9,1 GW само по този път.