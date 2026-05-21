Руският президент Владимир Путин пристигна в Китай с "много сериозни очаквания", обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Два дни по-късно държавният глава отлетя за Москва - изпратен от гвардейци и с 40 подписани документа в джоба, но без ключовото споразумение за газопровода "Силата на Сибир 2", което преследва от години.

Срещата на Путин с Си Дзинпин се проведе само дни след като американският президент Доналд Тръмп напусна Пекин. Китайският лидер посреща двамата най-мощни играчи в световната политика в рамките на една седмица - своя "стар приятел" Путин и своя най-опасен съперник Тръмп.

"Си изглежда в по-силна позиция спрямо и двамата - и Путин, и Тръмп. И двамата лидери се борят с конфликти от собствено производство, оказали се много по-трудни за разрешаване от първоначалните очаквания", коментира пред "Ройтерс" Патриша Ким, изследовател по външна политика в института Brookings.

В съвместна декларация от 47 страници двете страни осъдиха плановете на Тръмп за противоракетен щит "Златен купол" и критикуваха Вашингтон за изтичането на договора, ограничаващ ядрените арсенали на САЩ и Русия.

Двамата лидери обвиниха Съединените щати и Израел в нарушаване на международното право при нападенията срещу Иран и заявиха "решителна опозиция срещу хегемонизма и едностранчивостта", съобщи "Ройтерс".

Както е добре известно обаче реториката може да е много хубава, но винаги движенията на парите са най-красноречиви.

Енергийното партньорство

На икономическия фронт двустранната търговия достига почти 240 млрд. долара миналата година и e нараснала с 20% само в първите четири месеца на тази, съобщи Al Jazeera. Почти всички транзакции вече се извършват в рубли и юани - механизъм, който Москва определя като "стабилна система, защитена от външно влияние".

Какво купува Китай? Русия е сред най-големите доставчици на петрол, природен газ и въглища за страната. Петролните и газовите продажби вече съставляват около 75% от руския износ за Китай, като стокооборотът е нараснал с 289% за десетилетие - от 33,2 млрд. долара през 2015 г. до 129,32 млрд. долара миналата година, пише The Independent.

Москва разчита сделката за "Силата на Сибир 2" - 2600-километров газопровод през Монголия с капацитет 50 млрд. куб. м годишно, да компенсира загубения европейски пазар.

Кремъл обяви, че е постигнато "общо разбиране по параметрите" на проекта, но без конкретни условия или срокове. Това на практика означава нулев прогрес по проекта - макар поне на теория да изглеждаше, че кампанията на САЩ срещу Иран може да тласне Китай към разширяване на доставките на синьо гориво от Русия.

"Основните разногласия по ценообразуването, финансирането и договорните условия изглежда не са разрешени. Русия се нуждае от тази сделка по-спешно от Китай, след като загуби голяма част от европейския си газов пазар, докато Пекин очевидно е доволен да се движи бавно", заяви пред "Ройтерс" Даниел Слийт от Института "Тони Блеър".