Военната индустрия претърпява значителни промени, като по-малки технологично ориентирани компании започват да предизвикват традиционните гиганти в списъка на стоте най-големи военни производители в света за 2025 година, изготвен от портала Defense News.

В него САЩ доминират, но виждаме също немалко европейско присъствие и даже една украинска компания.

Растеж на приходите и нови играчи

Военните приходи нараснаха драматично през 2024 година, достигайки 661 милиарда долара - с 11% повече от 594 милиарда долара през предходната година. Този растеж отразява общото увеличение на военните разходи в световен мащаб, които надхвърлиха 2,7 трилиона долара през 2024 година - ръст от 9,4% спрямо 2023 година.

Петте най-големи компании останаха относително непроменени: Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics и китайската China Aerospace Science and Industry Corporation заемат първите места в класацията.

Говорим за гиганти с между 36 и 68 млрд. долара годишни приходи само по военна линия.

Американски фирми търсят европейски партньорства, за да се възползват от бума в разходите за отбрана

"САЩ са надежден партньор", твърдят американски политици

Технологичните компании навлизат в топ 100

Няколко по-малки технологични фирми постигнаха забележителен растеж:

  • Palantir Technologies се появи в списъка на 70-то място с военни приходи от почти 1,6 милиарда долара.
  • Anduril Industries влезе за пръв път в класацията на 93-то място след като военните ѝ приходи се увеличиха повече от двойно до около 950 милиона долара. Компанията стои зад автономния дрон YFQ-44, който започна наземни тестове като част от програмата за съвместни бойни самолети на Въздушните сили на САЩ.
  • Kratos Defense and Security Solutions, производител на дрона Valkyrie, отчете 38% ръст на военните приходи до 989 милиона долара.

Израелски компании с висок растеж

Израелските военни компании отчетоха значителен растеж заради войната в Газа:

  • Elbit Systems се изкачи от 22-ро на 21-во място с приходи от 6,8 милиарда долара.
  • Israel Aerospace Industries запази 28-та позиция с ръст от 20% до 5,2 милиарда долара.
  • Rafael Advanced Defense Systems се изкачи с две позиции до 31-во място.

Европейски и регионални промени

Европейските компании също показаха силен растеж на фона на руската инвазия в Украйна:

  • Rheinmetall AG се изкачи от 20-то на 18-то място, като военните ѝ приходи нараснаха с 50% до над 8,2 милиарда долара. Германската компания се възползва от политиката "Zeitenwende 2.0" на Германия за преоръжаване на Европа.
  • Thales се изкачи от 17-то на 10-то място, а италианската Leonardo - от 14-то на 13-то място.
  • В Обединеното кралство BAE Systems изпревари Boeing и зае 6-то място с военни приходи от над 32 милиарда долара - ръст от 17%.

Къде сме ние?

Въпреки огромния ръст на военната продукция в България през последните няколко години, все още нямаме компания в глобалния Топ 100.

На последно място в класацията е американската Hexcel Coproration, която е имала 703 млн. долара военни приходи през 2024 г. За сравнение, ВМЗ-Сопот очаква през тази година около 1 млрд. лева приходи, което е под 600 млн. долара. В тази категория са и финансовите резултати на "Арсенал" АД.

Факт е обаче, че българските предприятия от отбранителната промишленост инвестират солидно и търсят пазари, така че не е изключен и пробив в Топ 100 през следващите години.

ВМЗ-Сопот и Rheinmetall: Българо-германски заводи ще произвеждат снаряди за артилерията

Страната ни ще кандидатства за заем до 960 млн. евро за финансиране на проектите

Промените в технологиите на войната

Експертите обясняват промените в класацията с еволюцията на военните технологии. Използването на дронове и изкуствен интелект в конфликта в Украйна демонстрира нуждата от нови подходи в отбранителната индустрия.

Анализаторите очакват тенденцията към технологично ориентирани компании да продължи, особено в областта на безпилотните системи, изкуствения интелект и кибер технологиите, като това ще преформатира традиционната отбранителна индустрия в следващите години.

По-долу виждате пълната класация на Defense News:

Текуща позиция Позиция през миналата година Компания Държава Общи приходи за 2024 (USD) Приходи от отбрана за 2024 (USD)
1 1 Lockheed Martin U.S. $71,043,000,000 $68,390,000,000
2 3 RTX U.S. $80,700,000,000 $43,500,000,000
3 NEW China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) China $120,977,882,877 $38,712,922,521
4 4 Northrop Grumman U.S. $41,000,000,000 $36,600,000,000
5 5 General Dynamics U.S. $47,716,000,000 $36,500,000,000
6 7 BAE Systems U.K. $33,600,000,000 $32,259,923,372
7 6 The Boeing Company U.S. $66,517,000,000 $31,750,000,000
8 8 China State Shipbuilding Corporation (CSSC) China $111,976,630,964 $22,395,326,193
9 10 L3Harris Technologies U.S. $21,325,000,000 $16,982,000,000
10 17 Thales France $22,223,160,000 $15,900,840,000
11 9 China North Industries Corporation (NORINCO) China $68,690,000,000 $14,910,000,000
12 12 China South Industries Group Corporation (CSGC) China $45,481,800,000 $14,099,350,000
13 14 Leonardo Italy $19,228,896,103 $13,822,934,783
14 13 Airbus Netherlands/France $74,736,000,000 $12,705,120,000
15 16 Leidos U.S. $16,662,000,000 $11,558,152,000
16 15 HII U.S. $11,535,000,000 $11,527,000,000
17 21 Amentum U.S. $13,858,000,000 $8,488,000,000
18 20 Rheinmetall AG Germany $10,555,172,236 $8,245,594,675
19 18 Booz Allen Hamilton U.S. $11,979,596,000 $7,809,889,000
20 25 CACI International Inc U.S. $8,132,449,000 $7,266,596,000
21 22 Elbit Systems Ltd. Israel $6,827,900,000 $6,827,900,000
22 19 Hanwha South Korea $40,844,772,486 $6,817,347,000
23 NEW GE Aerospace U.S. $38,708,000,000 $6,109,000,000
24 24 Honeywell U.S. $34,498,000,000 $6,091,000,000
25 23 Rolls-Royce U.K. $22,489,000,000 $5,697,720,000
26 29 Saab AB Sweden $6,026,000,000 $5,542,356,055
27 NEW MBDA France $5,305,000,000 $5,305,000,000
28 28 IAI (Israel Aerospace Industries) Israel $6,112,000,000 $5,209,000,000
29 30 Safran France $29,567,594,000 $5,198,256,000
30 40 KBR U.S. $7,742,000,000 $4,968,400,000
31 33 Rafael Israel $4,800,000,000 $4,800,000,000
32 27 Naval Group France $4,761,039,000 $4,761,039,000
33 NEW Advanced Technology International U.S. $4,823,111,746 $4,685,356,085
34 31 Peraton U.S. $6,974,300,000 $4,376,600,000
35 38 Dassault Aviation France $6,710,389,614 $4,222,077,922
36 34 Babcock International U.K. $5,606,768,838 $4,149,691,083
37 36 KNDS Netherlands $4,114,286,385 $4,114,286,385
38 NEW EDGE Group United Arab Emirates $4,900,000,000 $4,020,000,000
39 41 Parsons Corporation U.S. $6,800,000,000 $4,007,100,000
40 NEW SpaceX U.S. $13,100,000,000 $4,000,000,000
41 35 V2X, Inc. U.S. $4,322,155,000 $3,921,271,000
42 32 Science Applications International Corporation (SAIC) U.S. $7,479,000,000 $3,873,000,000
43 42 Aselsan A.S. Turkey $3,657,785,000 $3,541,261,567
44 39 Hindustan Aeronautics Ltd. India $3,561,567,000 $3,383,488,650
45 43 Textron Inc. U.S. $13,702,000,000 $3,370,000,000
46 44 TransDigm U.S. $8,157,000,000 $3,262,800,000
47 50 Turkish Aerospace Industries Turkey $3,287,106,189 $3,151,029,596
48 46 Bechtel National, Inc. U.S. $23,000,000,000 $3,080,000,000
49 49 Ukrainian Defense Industry Ukraine $3,007,000,000 $3,007,000,000
50 47 ST Engineering Singapore $8,458,682,008 $2,619,970,073
51 53 QinetiQ U.K. $2,446,100,000 $2,446,100,000
52 54 Hensoldt AG Germany $2,424,242,000 $2,424,242,000
53 58 LIG Nex1 South Korea $2,360,000,000 $2,360,000,000
54 62 Polish Armaments Group Poland $3,164,538,500 $2,278,467,720
55 48 Fincantieri S.p.A. Italy $8,797,955,377 $2,180,982,790
56 51 Oshkosh U.S. $10,730,200,000 $2,155,200,000
57 57 Bharat Electronics Ltd India $2,423,027,510 $2,107,034,935
58 56 BWX Technologies, Inc. U.S. $2,703,654,000 $2,095,900,000
59 59 Kongsberg Gruppen ASA Norway $4,543,696,541 $2,056,181,401
60 52 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) China $9,595,214,912 $2,053,375,991
61 68 Viasat U.S. $4,519,600,000 $2,039,100,000
62 NEW Korea Aerospace Industries, LTD. Republic of Korea $2,757,042,865 $2,017,258,186
63 55 Sierra Nevada Corp. U.S. $2,000,000,000 $1,940,000,000
64 45 Serco U.K. $6,111,950,000 $1,910,000,000
65 61 Parker Hannifin Corporation U.S. $19,900,000,000 $1,879,000,000
66 60 Curtiss-Wright Corporation U.S. $3,121,000,000 $1,792,000,000
67 NEW Hyundai Rotem South Korea $3,203,452,985 $1,740,000,000
68 66 Amphenol U.S. $15,222,700,000 $1,674,497,000
69 65 Eaton Ireland $24,878,000,000 $1,647,000,000
70 NEW Palantir Technologies U.S. $2,866,000,000 $1,574,000,000
71 71 ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Turkey $1,545,052,590 $1,545,052,590
72 64 CAE Inc. Canada $3,477,540,000 $1,459,978,000
73 67 MITRE U.S. $2,469,000,000 $1,453,000,000
74 70 Moog Inc. U.S. $3,609,159,573 $1,394,776,700
75 63 ManTech U.S. $3,100,000,000 $1,300,000,000
76 79 HEICO U.S. $3,858,000,000 $1,298,000,000
77 69 Melrose U.K. $4,429,628,081 $1,287,386,269
78 94 Askeri Fabrika ve Tersane Isletme A.S. Turkey $1,281,010,000 $1,276,176,000
79 75 Saudi Arabian Military Industries Saudi Arabia $1,441,000,000 $1,244,500,000
80 84 Makine ve Kimya Endustrisi Turkey $1,209,280,000 $1,209,280,000
81 82 Howmet Aerospace U.S. $7,400,000,000 $1,184,000,000
82 87 Diehl Group Germany $5,082,034,632 $1,169,867,965
83 76 The Aerospace Corporation U.S. $1,365,022,000 $1,158,938,000
84 74 Navantia Spain $1,653,864,000 $1,158,874,000
85 72 Keysight Technologies U.S. $5,007,000,000 $1,157,000,000
86 81 TTM Technologies U.S. $2,442,753,000 $1,127,529,000
87 86 Indra Group Spain $5,242,961,039 $1,115,799,131
88 99 SES S.A. Luxembourg $2,165,982,900 $1,082,991,450
89 77 Teledyne Technologies U.S. $5,670,000,000 $1,062,700,000
90 85 StandardAero U.S. $5,228,421,053 $993,400,000
91 89 Kratos Defense and Security Solutions U.S. $1,136,300,000 $988,700,000
92 88 Spirit AeroSystems U.S. $6,317,000,000 $975,200,000
93 NEW Anduril U.S. $1,000,000,000 $950,000,000
94 NEW M1 Support Services U.S. $900,000,000 $900,000,000
95 93 RENK Group Germany $1,232,280,000 $887,241,600
96 83 Mercury Systems U.S. $833,075,000 $833,075,000
97 91 Nammo Norway $1,011,043,000 $808,625,000
98 90 Patria Finland $893,961,688 $759,523,810
99 NEW AM General U.S. $740,000,000 $740,000,000
100 100 Hexcel Corporation U.S. $1,900,000,000 $703,000,000