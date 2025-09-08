Военната индустрия претърпява значителни промени, като по-малки технологично ориентирани компании започват да предизвикват традиционните гиганти в списъка на стоте най-големи военни производители в света за 2025 година, изготвен от портала Defense News.
В него САЩ доминират, но виждаме също немалко европейско присъствие и даже една украинска компания.
Растеж на приходите и нови играчи
Военните приходи нараснаха драматично през 2024 година, достигайки 661 милиарда долара - с 11% повече от 594 милиарда долара през предходната година. Този растеж отразява общото увеличение на военните разходи в световен мащаб, които надхвърлиха 2,7 трилиона долара през 2024 година - ръст от 9,4% спрямо 2023 година.
Петте най-големи компании останаха относително непроменени: Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics и китайската China Aerospace Science and Industry Corporation заемат първите места в класацията.
Говорим за гиганти с между 36 и 68 млрд. долара годишни приходи само по военна линия.
Технологичните компании навлизат в топ 100
Няколко по-малки технологични фирми постигнаха забележителен растеж:
- Palantir Technologies се появи в списъка на 70-то място с военни приходи от почти 1,6 милиарда долара.
- Anduril Industries влезе за пръв път в класацията на 93-то място след като военните ѝ приходи се увеличиха повече от двойно до около 950 милиона долара. Компанията стои зад автономния дрон YFQ-44, който започна наземни тестове като част от програмата за съвместни бойни самолети на Въздушните сили на САЩ.
- Kratos Defense and Security Solutions, производител на дрона Valkyrie, отчете 38% ръст на военните приходи до 989 милиона долара.
Израелски компании с висок растеж
Израелските военни компании отчетоха значителен растеж заради войната в Газа:
- Elbit Systems се изкачи от 22-ро на 21-во място с приходи от 6,8 милиарда долара.
- Israel Aerospace Industries запази 28-та позиция с ръст от 20% до 5,2 милиарда долара.
- Rafael Advanced Defense Systems се изкачи с две позиции до 31-во място.
Европейски и регионални промени
Европейските компании също показаха силен растеж на фона на руската инвазия в Украйна:
- Rheinmetall AG се изкачи от 20-то на 18-то място, като военните ѝ приходи нараснаха с 50% до над 8,2 милиарда долара. Германската компания се възползва от политиката "Zeitenwende 2.0" на Германия за преоръжаване на Европа.
- Thales се изкачи от 17-то на 10-то място, а италианската Leonardo - от 14-то на 13-то място.
- В Обединеното кралство BAE Systems изпревари Boeing и зае 6-то място с военни приходи от над 32 милиарда долара - ръст от 17%.
Къде сме ние?
Въпреки огромния ръст на военната продукция в България през последните няколко години, все още нямаме компания в глобалния Топ 100.
На последно място в класацията е американската Hexcel Coproration, която е имала 703 млн. долара военни приходи през 2024 г. За сравнение, ВМЗ-Сопот очаква през тази година около 1 млрд. лева приходи, което е под 600 млн. долара. В тази категория са и финансовите резултати на "Арсенал" АД.
Факт е обаче, че българските предприятия от отбранителната промишленост инвестират солидно и търсят пазари, така че не е изключен и пробив в Топ 100 през следващите години.
Промените в технологиите на войната
Експертите обясняват промените в класацията с еволюцията на военните технологии. Използването на дронове и изкуствен интелект в конфликта в Украйна демонстрира нуждата от нови подходи в отбранителната индустрия.
Анализаторите очакват тенденцията към технологично ориентирани компании да продължи, особено в областта на безпилотните системи, изкуствения интелект и кибер технологиите, като това ще преформатира традиционната отбранителна индустрия в следващите години.
По-долу виждате пълната класация на Defense News:
|Текуща позиция
|Позиция през миналата година
|Компания
|Държава
|Общи приходи за 2024 (USD)
|Приходи от отбрана за 2024 (USD)
|1
|1
|Lockheed Martin
|U.S.
|$71,043,000,000
|$68,390,000,000
|2
|3
|RTX
|U.S.
|$80,700,000,000
|$43,500,000,000
|3
|NEW
|China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC)
|China
|$120,977,882,877
|$38,712,922,521
|4
|4
|Northrop Grumman
|U.S.
|$41,000,000,000
|$36,600,000,000
|5
|5
|General Dynamics
|U.S.
|$47,716,000,000
|$36,500,000,000
|6
|7
|BAE Systems
|U.K.
|$33,600,000,000
|$32,259,923,372
|7
|6
|The Boeing Company
|U.S.
|$66,517,000,000
|$31,750,000,000
|8
|8
|China State Shipbuilding Corporation (CSSC)
|China
|$111,976,630,964
|$22,395,326,193
|9
|10
|L3Harris Technologies
|U.S.
|$21,325,000,000
|$16,982,000,000
|10
|17
|Thales
|France
|$22,223,160,000
|$15,900,840,000
|11
|9
|China North Industries Corporation (NORINCO)
|China
|$68,690,000,000
|$14,910,000,000
|12
|12
|China South Industries Group Corporation (CSGC)
|China
|$45,481,800,000
|$14,099,350,000
|13
|14
|Leonardo
|Italy
|$19,228,896,103
|$13,822,934,783
|14
|13
|Airbus
|Netherlands/France
|$74,736,000,000
|$12,705,120,000
|15
|16
|Leidos
|U.S.
|$16,662,000,000
|$11,558,152,000
|16
|15
|HII
|U.S.
|$11,535,000,000
|$11,527,000,000
|17
|21
|Amentum
|U.S.
|$13,858,000,000
|$8,488,000,000
|18
|20
|Rheinmetall AG
|Germany
|$10,555,172,236
|$8,245,594,675
|19
|18
|Booz Allen Hamilton
|U.S.
|$11,979,596,000
|$7,809,889,000
|20
|25
|CACI International Inc
|U.S.
|$8,132,449,000
|$7,266,596,000
|21
|22
|Elbit Systems Ltd.
|Israel
|$6,827,900,000
|$6,827,900,000
|22
|19
|Hanwha
|South Korea
|$40,844,772,486
|$6,817,347,000
|23
|NEW
|GE Aerospace
|U.S.
|$38,708,000,000
|$6,109,000,000
|24
|24
|Honeywell
|U.S.
|$34,498,000,000
|$6,091,000,000
|25
|23
|Rolls-Royce
|U.K.
|$22,489,000,000
|$5,697,720,000
|26
|29
|Saab AB
|Sweden
|$6,026,000,000
|$5,542,356,055
|27
|NEW
|MBDA
|France
|$5,305,000,000
|$5,305,000,000
|28
|28
|IAI (Israel Aerospace Industries)
|Israel
|$6,112,000,000
|$5,209,000,000
|29
|30
|Safran
|France
|$29,567,594,000
|$5,198,256,000
|30
|40
|KBR
|U.S.
|$7,742,000,000
|$4,968,400,000
|31
|33
|Rafael
|Israel
|$4,800,000,000
|$4,800,000,000
|32
|27
|Naval Group
|France
|$4,761,039,000
|$4,761,039,000
|33
|NEW
|Advanced Technology International
|U.S.
|$4,823,111,746
|$4,685,356,085
|34
|31
|Peraton
|U.S.
|$6,974,300,000
|$4,376,600,000
|35
|38
|Dassault Aviation
|France
|$6,710,389,614
|$4,222,077,922
|36
|34
|Babcock International
|U.K.
|$5,606,768,838
|$4,149,691,083
|37
|36
|KNDS
|Netherlands
|$4,114,286,385
|$4,114,286,385
|38
|NEW
|EDGE Group
|United Arab Emirates
|$4,900,000,000
|$4,020,000,000
|39
|41
|Parsons Corporation
|U.S.
|$6,800,000,000
|$4,007,100,000
|40
|NEW
|SpaceX
|U.S.
|$13,100,000,000
|$4,000,000,000
|41
|35
|V2X, Inc.
|U.S.
|$4,322,155,000
|$3,921,271,000
|42
|32
|Science Applications International Corporation (SAIC)
|U.S.
|$7,479,000,000
|$3,873,000,000
|43
|42
|Aselsan A.S.
|Turkey
|$3,657,785,000
|$3,541,261,567
|44
|39
|Hindustan Aeronautics Ltd.
|India
|$3,561,567,000
|$3,383,488,650
|45
|43
|Textron Inc.
|U.S.
|$13,702,000,000
|$3,370,000,000
|46
|44
|TransDigm
|U.S.
|$8,157,000,000
|$3,262,800,000
|47
|50
|Turkish Aerospace Industries
|Turkey
|$3,287,106,189
|$3,151,029,596
|48
|46
|Bechtel National, Inc.
|U.S.
|$23,000,000,000
|$3,080,000,000
|49
|49
|Ukrainian Defense Industry
|Ukraine
|$3,007,000,000
|$3,007,000,000
|50
|47
|ST Engineering
|Singapore
|$8,458,682,008
|$2,619,970,073
|51
|53
|QinetiQ
|U.K.
|$2,446,100,000
|$2,446,100,000
|52
|54
|Hensoldt AG
|Germany
|$2,424,242,000
|$2,424,242,000
|53
|58
|LIG Nex1
|South Korea
|$2,360,000,000
|$2,360,000,000
|54
|62
|Polish Armaments Group
|Poland
|$3,164,538,500
|$2,278,467,720
|55
|48
|Fincantieri S.p.A.
|Italy
|$8,797,955,377
|$2,180,982,790
|56
|51
|Oshkosh
|U.S.
|$10,730,200,000
|$2,155,200,000
|57
|57
|Bharat Electronics Ltd
|India
|$2,423,027,510
|$2,107,034,935
|58
|56
|BWX Technologies, Inc.
|U.S.
|$2,703,654,000
|$2,095,900,000
|59
|59
|Kongsberg Gruppen ASA
|Norway
|$4,543,696,541
|$2,056,181,401
|60
|52
|China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
|China
|$9,595,214,912
|$2,053,375,991
|61
|68
|Viasat
|U.S.
|$4,519,600,000
|$2,039,100,000
|62
|NEW
|Korea Aerospace Industries, LTD.
|Republic of Korea
|$2,757,042,865
|$2,017,258,186
|63
|55
|Sierra Nevada Corp.
|U.S.
|$2,000,000,000
|$1,940,000,000
|64
|45
|Serco
|U.K.
|$6,111,950,000
|$1,910,000,000
|65
|61
|Parker Hannifin Corporation
|U.S.
|$19,900,000,000
|$1,879,000,000
|66
|60
|Curtiss-Wright Corporation
|U.S.
|$3,121,000,000
|$1,792,000,000
|67
|NEW
|Hyundai Rotem
|South Korea
|$3,203,452,985
|$1,740,000,000
|68
|66
|Amphenol
|U.S.
|$15,222,700,000
|$1,674,497,000
|69
|65
|Eaton
|Ireland
|$24,878,000,000
|$1,647,000,000
|70
|NEW
|Palantir Technologies
|U.S.
|$2,866,000,000
|$1,574,000,000
|71
|71
|ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
|Turkey
|$1,545,052,590
|$1,545,052,590
|72
|64
|CAE Inc.
|Canada
|$3,477,540,000
|$1,459,978,000
|73
|67
|MITRE
|U.S.
|$2,469,000,000
|$1,453,000,000
|74
|70
|Moog Inc.
|U.S.
|$3,609,159,573
|$1,394,776,700
|75
|63
|ManTech
|U.S.
|$3,100,000,000
|$1,300,000,000
|76
|79
|HEICO
|U.S.
|$3,858,000,000
|$1,298,000,000
|77
|69
|Melrose
|U.K.
|$4,429,628,081
|$1,287,386,269
|78
|94
|Askeri Fabrika ve Tersane Isletme A.S.
|Turkey
|$1,281,010,000
|$1,276,176,000
|79
|75
|Saudi Arabian Military Industries
|Saudi Arabia
|$1,441,000,000
|$1,244,500,000
|80
|84
|Makine ve Kimya Endustrisi
|Turkey
|$1,209,280,000
|$1,209,280,000
|81
|82
|Howmet Aerospace
|U.S.
|$7,400,000,000
|$1,184,000,000
|82
|87
|Diehl Group
|Germany
|$5,082,034,632
|$1,169,867,965
|83
|76
|The Aerospace Corporation
|U.S.
|$1,365,022,000
|$1,158,938,000
|84
|74
|Navantia
|Spain
|$1,653,864,000
|$1,158,874,000
|85
|72
|Keysight Technologies
|U.S.
|$5,007,000,000
|$1,157,000,000
|86
|81
|TTM Technologies
|U.S.
|$2,442,753,000
|$1,127,529,000
|87
|86
|Indra Group
|Spain
|$5,242,961,039
|$1,115,799,131
|88
|99
|SES S.A.
|Luxembourg
|$2,165,982,900
|$1,082,991,450
|89
|77
|Teledyne Technologies
|U.S.
|$5,670,000,000
|$1,062,700,000
|90
|85
|StandardAero
|U.S.
|$5,228,421,053
|$993,400,000
|91
|89
|Kratos Defense and Security Solutions
|U.S.
|$1,136,300,000
|$988,700,000
|92
|88
|Spirit AeroSystems
|U.S.
|$6,317,000,000
|$975,200,000
|93
|NEW
|Anduril
|U.S.
|$1,000,000,000
|$950,000,000
|94
|NEW
|M1 Support Services
|U.S.
|$900,000,000
|$900,000,000
|95
|93
|RENK Group
|Germany
|$1,232,280,000
|$887,241,600
|96
|83
|Mercury Systems
|U.S.
|$833,075,000
|$833,075,000
|97
|91
|Nammo
|Norway
|$1,011,043,000
|$808,625,000
|98
|90
|Patria
|Finland
|$893,961,688
|$759,523,810
|99
|NEW
|AM General
|U.S.
|$740,000,000
|$740,000,000
|100
|100
|Hexcel Corporation
|U.S.
|$1,900,000,000
|$703,000,000
nsmilitiaна 08.09.2025 в 10:23:23 #1
Големите от родният ВПК не инвестират активно в разработка на нищо и резултатите са налице.