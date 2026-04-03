Преди няколко години никой не е планирал хибридната работа или хоум офисите. Те бяха рядкост и много малко компании си ги позволяваха. Революцията се случи по време на COVID пандемията, когато всички офиси затвориха и се наложи работата от вкъщи. Когато локдаунът падна, служителите не се върнаха изцяло. И работодателите сякаш приеха този нов начин на работа.

Всяко поколение получава своята криза и последвалата промяна в начина, по който се работи. Едно поколение получи синдикатите и осемчасовия работен ден, другото - петдневната работна седмица, ние получихме лаптопа и видеоразговорите по пижама. Следващото поколение работещи може би ще се сблъска с работа от понеделник до четвъртък...

В Азия вече я въвеждат

Войната в Иран и затварянето на Ормузкия проток накараха петрола да достигне до рекордни цени. Тази глобална криза е напът да промени още веднъж работата на милиони по света.

Във Филипините, Шри Ланка и Пакистан обявиха четиридневна работна седмица, за да пестят гориво. А ако историята се повтаря и идват революционни времена отново, може би петъкът ще остане свободен от работа.

Тази седмица Малайзия, държава с население от над 30 милиона души, обяви задължителна "политика за работа от вкъщи" за всички министерства, държавни агенции и публични предприятия, считано от 15 април, за да се бори с поскъпването на горивата.

Идеята съвсем не е нова

Мечта за едни, загуба за други - идеята не се е родила от тази криза. Светът я тества от години и резултатите са трудни за игнориране.

Исландия е може би най-яркият пример. След мащабни пилотни програми в публичния сектор, днес близо 86% от работната сила в страната работи по договори с намалено работно време.

Великобритания проведе пилотна програма с над 60 компании и близо три хиляди служители, при които почти 90% от участвалите фирми запазиха четиридневната работна седмица след края ѝ. Към днешна дата над 2,7 милиона британски работници, или около 11% от работната сила, вече работят четири дни седмично.

Глобално над 500 компании вече са въвели някаква форма на четиридневна работна седмица, като технологичният сектор ги предвожда. Повечето отчитат ръст на производителността.

Ние сме следващи

И докато засега само някои страни от Азия, които до голяма степен са потърпевши от петролната криза, са обявила официално четиридневната работна седмица, западните правителства вече не са спокойни.

Европейската комисия призова гражданите да работят от вкъщи, да карат и летят по-малко. Никой от тях не спомена четиридневна работна седмица изрично.

Четиридневната работна седмица не е само западна екзотика. ManpowerGroup, един от световните лидери в управлението на работната сила, въведе модела официално за офисите си в България, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина и Словения след успешен четиримесечен пилот. При близо 90% от служителите промяната е довела до значително подобрение в баланса между работа и личен живот.

Варненската счетоводна кантора "СКК Делта консулт" пък го въведе още през 2019 година още преди пандемията. Те залагат на автоматизация и екипна работа, за да компенсират изгубения ден, и заплатите на служителите не са намалени.

Законодателството у нас технически позволява прехода. Но Кодексът на труда е написан за друга епоха и не е предвидил как точно да изглежда четиридневна работна седмица, без да се засегнат осигурителните права на служителите. Компаниите, които са го направили, са го наредили около съществуващите правила, не благодарение на тях.

Липсата на работна ръка е проблем

Страната ни страда от хронична липса на работна ръка. И ако дадена компания намали работните дни, тя трябва или да наеме допълнителен персонал, или да компресира работното време. При пазар на труда, на който е все по трудно да се намират хора, нито едното и нито другото е просто.

Според експерти моделът ще се въвежда не масово и наведнъж. По-скоро сектор по сектор. И ако трябва да се посочи кой сектор ще е първи, то това ще е IT-секторът и аутсорсингът. Там конкуренцията за таланти е глобална и ако в Лондон или Амстердам петък ще стане неработен ден за разработчиците, компаниите в София ще бъдат принудени да ги последват.