Пресечните точки в приложението на изкуствения интелект между публичния и частния сектор в България се увечичават, като в държавата дори вече има т. нар. "острови на отличие". Това заяви в студиото на Money.bg изпълнителният директор на Института за икономическа политика, цитирайки резултатите от ново изследване на Института.

"Има някои институции, които не чакат изкуственият интелект да стане много широко разпространен, а вече са проактивни в това да го прилагат, макар това все още да не е практика. Това са в голяма степен общини и институции, които работят с граждани - там имаме голяма повтаряемост на интеракцията между гражданите от една страна и институции от друга.

Тук най-класическият пример е една общинска или районна администрация, където всеки един гражданин рано или късно отива за някаква услуга и изкуственият интелект определено им помага много. Общини като Бургас, Враца, Разград и дори Ардино вече внедряват чатбот и виждат добавената стойност от такъв тип интеракция. Има и такива, които са с едно ниво по-напред, защото те мислят как да приложим изкуствения интелект така, че той да ни помогне на нас", споделя Ясен Георгиев.

Той допълва, че Столичната община е такъв добър пример, която анонсира решението на приложение за асистент, базиран на изкуствен интелект, който преглежда различни програми за финансиране, по които общината има потенциал да кандидатства. Става дума за национални, европейски и международни програми, като изкуственият интелект пресява къде си струва да се кандидатства.

"Друг добър пример е Институтът по публична администрация, който годишно убчава над 10-12 хиляди държавни служители. Те са приложили изкуствен интелект, за да улеснят процедурата по провеждане на курсове и обучения. Наскоро пък НАП обяви сътрудничество с INSAIT."

"С една дума, това, което забелязахме в публичния сектор у нас е, че той отдавна не е встрани от изкуствения интелект. И все повече хора в публичния сектор използват изкуствен интелект, дори и той да не е част от институционална система", подчертава експертът.

На този фон частният сектор в България все още изпреварва държавния по използване на AI, макар нивата и там да са доста по-ниски в сравнение с други европейски страни. Според данните на Евростат българските предприятия - малки, средни и големи, които използват изкуствен интелект е 9% през 2025 г.

"Процентът бих казал, че е нисък, но трябва да имаме предвид, че скоростта, с която се внедрява изкуствен интелект от страна на компаниите е впечатляваща и изпреварва средноевропейската скорост", казва Георгиев.

Междувременно на специално събитие в столицата, на което бяха оповестени и данните от изследването на Института за икономическа политика и на което присъства екип на Money.bg, изпълнителният директор на BESCO Марио Милев открои ключовата роля на бизнес екосистемата именно в насърчаването на иновациите в публичния сектор и подчерта необходимостта от по-тясно сътрудничество между администрацията, стартъп общността и утвърдения бизнес.

"BESCO активно работи за изграждане на среда, в която технологичните компании могат по-лесно да предлагат решенията си на институциите", заяви Марио Милев.

Сред лекторите на събитието бяха още Борис Рангелов и инж. Илиан Милев, които представиха конкретни примери за административните пречки, забавящи иновациите в институциите, както и практически AI решения, способни значително да оптимизират ежедневните процеси в сектора.

По време на панела участниците демонстрираха в реално време създаването на работеща платформа за подаване на сигнали от граждани. Решението включва потребителски интерфейс за подаване на сигнали и интегриран операторски панел, чрез който сигналите могат да бъдат проследявани, обновявани и управлявани в реално време.

Демонстрацията показа нагледно как с помощта на съвременни AI инструменти и гъвкави технологични решения могат да бъдат разработени функционални системи за изключително кратко време - без тежки процеси, дълги срокове и сложни внедрявания. Панелът беше част от по-широката инициатива на BESCO, UDIH, Фондация Konrad Adenauer и Института за икономическа политика за насърчаване на дигиталната трансформация в комуналния сектор чрез свързване на институции, технологични компании и експерти с фокус върху приложими, бързи и устойчиви решения.

На събитието стана ясно още, че вече има три договорени споразумения за изграждане на дейта центрове на територията на България, като единият меморандум е с германската компания Schwarz Digits. Новината съобщи Томислав Дончев от "ГЕРБ-СДС", който беше министър на иновациите и растежа в периода 2025-2026 г.

Той обаче не уточни имената на останалите две компании, но посочи, че става дума за втора голяма германска компания и много голяма американска компания. Според Дончев съществува възможна връзка между проекта за АЕЦ "Белене" и бъдещите дейта центрове заради голямото количество електроенергия, което подобни съоръжения потребяват.

"България е регионална сила, когато става дума за изкуствен интелект, не само заради дейността на INSAIT и разработения български суверенен езиков модел, но и заради инсталирането на нова суперкомпютърна машина в "София Тех Парк" по съвместен проект с EuroHPC на стойност 90 милиона евро", коментира още Томислав Дончев.

Изпълнителният директор на Института за икономическа политика Ясен Георгиев също е на мнение, че страната ни може да бъде лидер в областта на изкуствения интелект, но само ако има добра колаборация между публичния и частния сектор.

