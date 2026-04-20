Най-големите петролни компании в света ускоряват инвестициите си в нови находища в Африка, Латинска Америка и Източното Средиземноморие, опитвайки се да намалят зависимостта си от Близкия изток и риска от евентуално прекъсване на доставките през Ормузкия проток.

Според анализ на WSJ, Exxon Mobil, Chevron, BP, Shell и TotalEnergies вече пренасочват десетки милиарди долари към проекти в Нигерия, Намибия, Бразилия, Венецуела, Египет и дори край бреговете на Гърция.

Причината е рязкото повишаване на напрежението около Иран и опасенията, че евентуално затваряне или ограничаване на трафика през Ормузкия проток може да удари около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

В центъра на новата инвестиционна вълна е Exxon Mobil. Компанията подготвя вложения за до $24 милиарда в дълбоководни находища в Нигерия - едно от най-големите разширения на американската група извън САЩ през последните години. Паралелно с това Exxon работи и по нови сондажи край Гърция, както и по предварителни споразумения в Ирак, Турция и Габон.

Chevron също разширява присъствието си извън традиционните зони в Персийския залив. Компанията е увеличила участието си в съвместни проекти във Венецуела и подготвя нови сондажи в Египет и Източното Средиземноморие. BP, от своя страна, се насочва към Намибия - една от най-бързо развиващите се нови петролни провинции в света.

По оценки на консултантската компания Wood Mackenzie новите проекти, които в момента се разработват извън Близкия изток, могат да създадат стойност за над $120 милиарда през следващите години.

Промяната е рязък обрат спрямо последното десетилетие, когато големите компании се концентрираха върху по-евтини и по-близки до инфраструктурата находища в Персийския залив. Сега обаче рискът от военна ескалация и възможни прекъсвания на доставките започва да тежи повече от по-високите разходи за работа в по-отдалечени региони.

Според The Wall Street Journal американската администрация вече също оказва натиск върху индустрията да увеличи производството. Миналата седмица министърът на енергетиката Крис Райт и министърът на вътрешните работи Дъг Бъргъм са провели среща с ръководителите на водещите петролни компании, на която са ги призовали да ускорят инвестициите и да поддържат високи нива на добив.

Причината е опасението, че продължителна криза около Иран може да доведе до нов скок на цените. През последните дни сортът Brent отново се доближи до $95 за барел, след като Техеран отправи нови предупреждения, свързани с корабоплаването през Ормузкия проток.

За компаниите това означава не само по-високи приходи, но и по-голяма уязвимост. Според цитирани от WSJ оценки сериозни щети или прекъсване на износа от Катар биха могли да струват на Exxon до $5 милиарда годишно. Компанията вече е отчела спад на производството си с около 6% в някои от активите си в региона.