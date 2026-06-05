Активността в частния сектор в еврозоната се сви с най-бързите темпове от 18 месеца насам през май, тъй като намаляващото търсене на стоки и услуги - ключов показател за икономическото здраве - понижи производството за втори пореден месец, докато натискът върху разходите достигна най-високото си ниво от повече от три години. Това показа проучване, цитирано от Reuters.

Индексът на S&P Global Eurozone Composite PMI Output Index падна до 48,5 през май от 48,8 през април, най-ниското му ниво от ноември 2024 г., но над предварителната оценка от 47,5. Водещият PMI за услугите се повиши незначително до 47,7 от 47,6, надминавайки предварителната стойност от 46,4. Показател под 50 сигнализира за сериозно свиване.

"С намаляването на бизнес активността в еврозоната за втори пореден месец през май, изглежда все по-вероятно икономиката да се свие през второто тримесечие. Данните за PMI показват спад на БВП от 0,2% на тримесечие, ако не се наблюдава значителна промяна през юни", казва Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в S&P Global Market Intelligence.

Общият брой нови поръчки спадна за трети пореден месец, като темпът на спад е вторият най-рязък от ноември 2024 г. Чуждестранното търсене се оказа по-голяма спирачка, като експортните поръчки спадат с най-бързите темпове досега тази година.

Влошаването беше концентрирано в двете най-големи икономики на блока. Германия и Франция регистрираха свиване на активността в частния сектор, докато Италия и Испания отбелязаха незначително разширяване. Входните разходи се повишиха с най-рязък темп от три години и половина, докато цените, начислявани на клиентите, се покачиха до 38-месечен връх - третият пореден месец на ускоряваща се инфлация на производствените цени.

Това се случва, след като инфлацията през май скочи до 3,2%, според данни, публикувани вчера, доста над целта от 2% на Европейската централна банка, като се очаква по-нататъшно покачване, тъй като войната в Близкия изток тласка цените на горивата нагоре.

ЕЦБ отбеляза, че рисковете от нарастване на инфлацията и отрицателни рискове за растежа са се засилили, което поставя политиците в трудна позиция.

Някои икономисти казват, че юнското заседание на банката ще бъде това, което трябва да се следи, с потенциално увеличение с 25 базисни пункта, за да се повиши основният лихвен процент до 2,25%, въпреки че други казват, че банката трябва да действа внимателно, преди да повишава лихвите, когато икономиката изглежда е в застой и потребителското доверие намалява.

С намаляването на новите бизнеси, фирмите отчетоха нарастващ свободен капацитет. Загубите на работни места се ускориха до най-бързия си темп от пет години и половина, въпреки че темпът на съкращения остана слаб.

Бизнес доверието се възстанови умерено от април, показа проучването, но остана слабо по исторически стандарти и доста под нивата, наблюдавани преди избухването на войната в Близкия изток.