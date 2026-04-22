Европейската комисия ще представи планове за намаляване на данъците върху електроенергията и координиране на лятното презареждане на газовите хранилища на държавите, тъй като се стреми да смекчи енергийните последици от войната с Иран.

Проектите на предложения, цитирани от Reuters, показват, че ЕС засега ще избягва големи пазарни интервенции, като например ограничаване на цените на газа или облагане с данъци на неочакваните печалби на енергийните компании. Това са мерки, които бяха използвани през 2022 г., когато Русия намали доставките на газ и цените достигнаха рекордно високи нива.

Вместо това комисията планира да ограничи данъчните правила на ЕС, за да даде предимство на електроенергията пред петрола и газа и да улесни правителствата да намалят данъците върху електроенергията на индустриите до нула, според проектите, които все още могат да се променят преди публикуването.

ЕС също така ще се намеси, за да координира усилията на държавите за запълване на газовите хранилища през следващите месеци и ще предостави насоки как правителствата трябва да се справят с потенциалния недостиг на реактивно гориво.

Силната зависимост на Европа от вноса на петрол и газ я изложи на спираловидно покачващи се цени, откакто Ормузкият проток, жизненоважен маршрут за доставка на гориво, беше ефективно затворен и Иран започна да атакува енергийната инфраструктура в Близкия изток. Референтната цена на газа за Европа вчера беше с около една трета по-висока, отколкото преди началото на войната между САЩ и Израел с Иран на 28 февруари.

Най-големите доставчици на петрол и газ за ЕС - САЩ и Норвегия - обаче са извън Близкия изток, а кризата с Иран все още не е предизвикала недостиг на гориво в Европа. Авиокомпаниите обаче предупредиха, че недостиг на гориво за реактивни двигатели може да възникне след седмици.

Длъжностни лица на ЕС заявиха пред журналисти, че относително сдържаната реакция на блока отразява факта, че националните правителства, а не Брюксел, контролират много лостове за управление на кризи, включително субсидии и намаляване на националните данъци и такси.

Плановете на комисията очертават необвързващи начини за правителствата да предоставят "незабавна помощ", включително изискване към бизнеса да избягва пътуванията със самолет, където е възможно.

Твърди се, че реакцията отразява и оценка, че предизвиканият от войната енергиен шок може да продължи с месеци, което прави разумно да се въздържат от по-крайни мерки засега.

Елизабета Корнаго, помощник-директор в мозъчния тръст "Център за европейска реформа", заяви, че продължаващото затваряне на Ормузкия проток "може да ни доведе до по-лош шок по отношение на петрола, отколкото през 2022 г., подобен газов шок, но мисля, че по-малък шок върху цените на електроенергията".

"Това е така, защото страните значително са разширили производството на електроенергия от възобновяеми източници от 2022 г. насам", коментира експертът.

Миналата година ЕС е произвел 71% от електроенергията си от нисковъглеродни източници, включително възобновяеми енергийни източници и ядрена енергия, в сравнение с около 60% през 2022 г., показват данни от мозъчния тръст Ember.