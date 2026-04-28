Печалбите на BP се увеличиха повече от 2 пъти през първото тримесечие, след като ескалацията на конфликта в Близкия изток доведе до рязък скок в цените на петрола и природния газ. Това засили нестабилността на глобалните енергийни пазари и генерира приходи за големите играчи, пише Guardian.

Британската енергийна група отчете базова печалба от $3,2 милиарда, което представлява ръст от над 130% спрямо $1,38 милиарда година по-рано. Резултатът надмина очакванията на пазара и е най-високото тримесечно ниво за компанията от 2023 г. насам.

Основен двигател на резултатите е търговското подразделение на BP, включително операциите по петролна търговия. То отчита "изключителен принос" на фона на засилената ценова волатилност и разширени арбитражни възможности на глобалните пазари.

Ръстът на печалбите идва на фона на рязко поскъпване на суровия петрол, като сорт Brent достигна нива около $110 за барел в пика на напрежението. Пазарите реагират на повишени рискове за доставките, включително опасения около ключови транспортни маршрути като Ормузкия проток, който остава критичен за глобалните потоци на суров петрол и втечнен газ.

Енергийната нестабилност се пренася директно в цените, като дори краткотрайни смущения в предлагането водят до рязко движение нагоре при енергийните суровини.

Извънредни печалби за целия сектор

На ниво индустрия ефектът от ценовия шок е още по-осезаем. Анализи, цитирани от изданието в средата на април показаха, че 100-те най-големи петролни и газови компании в света генерират над $30 милиона печалба на час в условията на текущия енергиен шок.

Това се превръща в десетки милиарди долари допълнителни месечни приходи за сектора, като основните бенефициенти включват американските гиганти ExxonMobil и Chevron, европейската Shell, както и държавни производители като Saudi Aramco и руските Gazprom и Rosneft.

Именно този ефект, съчетаващ ограничено предлагане, геополитически риск и силно търсене, поддържа високи маржове в целия upstream сегмент, включително добив и търговия.

На този фон, BP отчита и силно представяне в подразделението за клиенти и продукти, където печалбата достига $2,5 милиарда спрямо $1,4 милиарда предходното тримесечие. Компанията посочва, че маржовете в горивния бизнес остават чувствителни към динамиката на доставките и геополитическите условия, което поддържа висока несигурност в прогнозите за сектора.

Пазарна реакция и политически натиск

Акциите на BP реагираха с умерен ръст в началото на търговията, като инвеститорите оценяват силната печалба на фона на засилена волатилност и ограничено предлагане на енергийни суровини. В същото време резултатите подновяват политическия дебат за извънредното облагане на енергийните компании, тъй като високите цени на горивата продължават да се пренасят върху домакинствата и бизнеса.

Критиците на сектора посочват, че кризите в енергетиката системно водят до прехвърляне на разходи към крайните потребители, докато големите производители реализират рекордни маржове.