Exxon Mobil подписа споразумение с Ирак за разработване на гигантското нефтено находище "Маджнун" и разширяване на нефтения износ, съобщава "Ройтерс", като се позовава на правителствени източници. Това бележи завръщането на американския петролен гигант в страната две години след напускането ѝ.

Иракският министър-председател Мохамед Шия ал-Судани обяви сделката с Exxon в сряда, но не предостави подробности. Говорител на Exxon потвърди подписването на предварително споразумение с иракското Министерство на петрола за оценка на възможности за проучване, разработване и пазарна реализация на нефт в Ирак.

Според източниците на "Ройтерс" сделката включва договор за споделяне на печалбата от суров петрол и рафинирани продукти, както и планове за модернизация на иракската инфраструктура за износ на нефт на юг. Иракската държавна нефтена компания SOMO също ще подпише споразумение с Exxon за осигуряване на складов капацитет на азиатския пазар.

"Маджнун", разположено на 60 километра от Басра, е едно от най-големите нефтени находища в света с приблизително 38 милиарда барела налични запаси.

Exxon беше една от първите западни нефтени компании, които влязоха в Ирак за разработване на нефтени находища след американската инвазия през 2003 година. Компанията обаче напусна проекта West Qurna поради ниска рентабилност и прехвърли дела си на PetroChina.

Сега завръщането идва след поредица от обявени партньорства с други нефтени компании, включително Chevron, BP и TotalEnergies. Ирак се стреми да ускори производството на нефт и газ, като предлага по-изгодни условия.

Страната притежава едни от най-големите нефтени и газови запаси в света и някога се надяваше да се конкурира със Саудитска Арабия с добив от до 12 милиона барела дневно. В момента Ирак произвежда около 4 милиона барела дневно и цели да надхвърли 6 милиона барела дневно до 2029 година, въпреки че напредъкът е затруднен от бюрокрация, корупция, инфраструктурни проблеми, години на конфликти и сектантски напрежения.

През септември иракското федерално правителство постигна споразумение с регионалното правителство на Кюрдистан и международни нефтени компании за възобновяване на износа на суров нефт през Турция, който беше спрян през 2023 година. Очаква се това в крайна сметка да върне до 230 000 барела дневно на международните пазари.

Споразумението отразява стремежа на иракските власти да модернизират енергийния сектор на страната и да подобрят отношенията с Вашингтон, заяви пред агенцията Мувафак Абас, анализатор и бивш мениджър по нефтените операции в държавната компания Basra Oil Company: "Сделките имат политическа тежест, сигнализирайки намерението на Багдад да възстанови баланса в регионалните връзки и да задълбочи интеграцията си със западните пазари".