Exxon Mobil планира да съкрати около 2000 работни места по света, като консолидира по-малките офиси в регионални центрове като част от дългосрочен план за преструктуриране, съобщи тексаската петролна компания, цитирана от Bloomberg.

Съкращенията представляват около 3-4% от глобалната работна сила на Exxon и са част от продължаващата програма за повишаване на ефективността на компанията, заяви главният изпълнителен директор Дарън Уудс в меморандум до служителите във вторник.

Около половината от съкращенията ще бъдат в Европа, а повечето от останалите в Канада в базираната в Калгари Imperial Oil Ltd., която е почти 70% собственост на Exxon.

Индустриална тенденция

Chevron, ConocoPhillips и BP също обявиха хиляди съкращения през последните месеци, след като цените на суровия петрол паднаха тази година в отговор на увеличените доставки от ОПЕК и съюзниците му. Exxon обаче е в процес на мащабно вътрешно преструктуриране от 2019 г., като Уудс се стреми да опрости разпръснатия глобален отпечатък на компанията, резултат от сливането с Mobil преди две десетилетия.

Петролният гигант ще съкрати 1200 позиции в Европейския съюз и Норвегия до края на 2027 г., като половината от редукциите ще бъдат чрез освобождаване на служители. Imperial ще съкрати около 900 щатни бройки, или 20% от работната си сила, в същия период, което ще помогне за намаляване на оперативните разходи с 150 милиона канадски долара (108 милиона щатски долара) годишно.

Регионалните центрове ще се фокусират върху основните инициативи за растеж на Exxon като петролодобива в Гвиана, втечнения природен газ по крайбрежието на Мексиканския залив и глобална търговия. Компанията наскоро обяви планове да премести служители от Брюксел и Великобритания в Лондон, където добавя търговци.

В Европа компанията планира да събере повечето офисни служители на или близо до производствените си обекти в региона (включително в Германия и Италия) и възнамерява да затвори редица по-малки офиси.

Резултати от преструктурирането

Промените са помогнали на Exxon да съкрати 13,5 милиарда долара годишни разходи от 2019 г. - повече от всички останали международни петролни гиганти взети заедно. Компанията планира да увеличи тази цифра с 30% до края на десетилетието.

Exxon е наемала 61 000 души по света в края на 2024 г. - с почти 20% по-малко от 2019 г.