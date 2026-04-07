Търговският оборот у нас за февруари 2026 г. при "Търговия на дребно (без търговията с автомобили и мотоциклети)" нараства със 7.3% спрямо февруари 2025 г., според календарно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ). През февруари тази година индексът на оборота "Търговия на дребно (без търговията с автомобили и мотоциклети)" по съпоставими цени се увеличава с 1% спрямо месец януари, показват предварителните и сезонно изгладени данни на НСИ.

Годишни изменения

През февруари 2026 г. в сравнение със същия месец на 2025 г., увеличение на оборота е регистрирано при "Търговия на дребно с нехранителни стоки (без търговията с автомобилни горива и смазочни материали)" - с 10.5%, при "Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия" - с 5.3%.

По-конкретно, в групата "Търговия на дребно с нехранителни стоки, (без търговията с автомобилни горива и смазочни материали)", ръст се наблюдава при: "Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет" - с 23.7%, "Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия" - със 17.1%, "Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника" - с 16.9%, и "Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита" - с 13.8%.

Намаление е отчетено при "Търговия с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности" - с 3.2%.

Месечни изменения

През февруари 2026 г. в сравнение с предходния месец, е отчетено повишение на оборота при: "Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия" - с 2.3%, и "Търговия на дребно с нехранителни стоки (без търговията с автомобилни горива и смазочни материали)" - с 0.6%.

По-конкретно, в групата "Търговия на дребно с нехранителни стоки (без търговията с автомобилни горива и смазочни материали)", увеличение е регистрирано при: "Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника" - с 2.3%, "Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки" - с 1.4%, и при "Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет" - с 1.1%.

Месечно намаление е отчетено при "Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия" - с 1.7%, както и при "Търговия с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности" - с 1.2%.