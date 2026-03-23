Средният обем на износа на втечнен природен газ (ВПГ) на световния пазар за последните 10 дни е спаднал до 1,1 милиона тона, което е най-ниското ниво от септември 2025 година. Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои аналитични данни.

Както отбелязва агенцията, спрямо началото на март, средният дневен обем на износа на втечнен газ е спаднал с 20%. Спадът на доставките се дължи основно на проблемите с корабоплаването през Ормузкия проток. Другата основна причина е, влиянието на нанесените щети по време на военните действия в Близкия Изток на инфраструктурата на някои енергийни обекти в региона.

А преди дни германският министър на икономиката Катерина Райхе заяви, че германските власти обсъждат създаването на стратегически резерв от природен газ, за да се предотвратят резки скокове на цените и недостиг на синьо гориво, на фона на глобалната нестабилност. Говорейки за Германия, министърът каза, че газохранилищата сега са запълнени само на 22%.

"Европа е изправена пред нов енергиен проблем, независимо че практически не внася втечнения природен газ (LNG) от страните от Персийския залив - който газ вече не може да бъде доставян през Ормузкия проток, след атаката на САЩ и Израел срещу Иран. Азиатските клиенти обаче напоследък все по-често "прихващат" европейски доставки чрез танкери", отбеляза швейцарския вестник Neue Zurcher Zeitung в публикация преди няколко дни.