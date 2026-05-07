Близо 1.53 млрд. евро дефицит за първото тримесечие на 2026-а година по Консолидираната фискална програма (КФП) е кошмарен резултат на фона на 985.1 млн. евро за същия период на миналата година, когато вече се говореше, че бюджетът има сериозни проблеми. Става дума за влошаване на и без това силно обезпокоителен резултат на фиска с близо 545 млн. евро или с над 55.31 процента.

Още по-неприятно е, че само за месец - от края на февруари до края на март 2026-а, дефицитът е нараснал взривоопасно - от 592.1 млн. евро до споменатите вече близо 1.53 млрд. евро. Много интересно какви такива важни големи бюджетни разходи е направило правителството, че да добута хазната до такова, меко казано, незавидно състояние.

Защото този ръст на дефицита трябва да се финансира отнякъде. И единственото нормално място, откъдето могат да се получат пари за кърпенето на такива тежки фискални разриви, са дълговите пазари. Точно това обяснява бързото нарастване на държавния дълг. Но тези действия си имат своята неприятна цена и тя се отразява във влошаването на ценовите условия, при които се финансира бюджетът. А те обратно рефлектират, макар и с определено отлагане, в увеличаване на държавните разходи - този път за обслужване на взетите заеми.

Описаната дотук картина до известна степен обяснява някои истерични решения на служебното правителство за търсене на изход от ситуацията, като това да поиска намаляване на капитала на Българска банка за развитие. Решение, което е толкова безумно, че изисква отделен коментар, защото е не само финансово неефективно, но и опасно за здравето на икономиката като цяло.

За тези, които наблюдават внимателно развитието на бюджета в неговата приходна и разходна част, сегашната лоша ситуация въобще не е изненада. Независимо че финансовите министри от известно време не спират да се хвалят с постоянния висок ръст на бюджетните (най-вече данъчни) приходи, няма как, дори този ръст да е 16% - 18% на годишна база, той да е достатъчен, за да покрие увеличение на разходите с 20-21 процента. А точно това се наблюдава в бюджета за първото тримесечие на 2026-а.

"Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма (КФП) към март 2026 г. са в размер на 10 038,4 млн. евро. Постъпленията нарастват с 16,6 % (1 431,1 млн. евро) спрямо същия период на 2025 г., като данъчно-осигурителните приходи нарастват номинално с 14,8 % (1 028,4 млн. евро), неданъчните приходи са близки по размер, а постъпленията в частта на помощите и даренията са повече с 429,2 млн. евро.", пише в последния месечен отчет за бюджета, публикуван на сайта на Министерството на финансите.

Между другото, в сравнение със същия период на миналата година, ръстът на приходите е паднал с 2 процентни пункта, но това се обяснява с авансовия данък върху печалбите на банките, събран през 2025-а, който осигури ръст на преките данъци с 22%, а сега такъв авансов данък не може да бъде събран.

И веднага идва отчетът за ръста на разходите по КФП за първото тримесечие на 2026-а.

"Разходите по КФП (вкл. вноската в бюджета на ЕС) към март 2026 г. възлизат на 11 567,3 млн. евро. За сравнение, разходите по КФП към март на 2025 г. бяха в размер на 9 593,2 млн. евро или ръст на разходите към март 2026 г. от 1 974,1 млн. евро (20,6 %)", е посочено в отчета на Министерството на финансите. И веднага, пак там, са описани основните причини за това увеличение:

"Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други. Причините за наблюдавания ръст на разходите са, от една страна, базов ефект в разходите за пенсии след тяхната индексация от 01 юли 2025 г. с 8,6 на сто".

Допълнителен детайл е, че нелихвените разходи, където са средствата за бюджетни възнаграждения, на годишна база растат с над 21.5%, с други думи по-бързо от общия обем на плащанията на хазната, което ги превръща в една от основните причини за тежкото състояние на фиска. Само за сведение, за същия период на 2025-а темповете на увеличението и на общите, и на текущите разходи са били по-ниски.

И като говорим за бюджетни заплати, ето ви още едно доказателство за разрушителното действие на техния ръст, което отново идва от тримесечния отчет на Министерството на финансите.

"Разходите за персонал (заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер на 1 626,5 млн. евро и нарастват с 342,1 млн. евро (26,6 %) спрямо същия период на предходната година", пише в документа. А за същия период на миналата година този ръст е бил 10.4 процента. Няма друга квалификация за това освен кошмарно безотговорно разточителство.

За бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса въобще няма какво да говорим. Те, особено този на ДОО, са източник на постоянно нарастващи дефицити.

От всичко написано дотук очевидно се открояват няколко тежки, но належащи мерки, които редовното правителство трябва да предприеме за бързото, подчертаваме бързото (до три-четири месеца), овладяване на застрашително растящия дефицит. На първо място - мораториум върху ръста на минималната работна заплата и отмяна на всички административни автоматични режими за ръст на възнагражденията в публичния сектор.

На второ място - отмяна на всички все още съществуващи допълнителни плащания, въведени по време на ковид кризата. По най-общи изчисления тези мерки ще доведат до незабавни спестявания на около 200 млн. евро месечно. Ако и това не е достатъчно, ще се наложи да се въведе временен мораториум върху швейцарското правило.

И на трето място е крайно време правителството да въведе настоящите данъчни ставки (не да увеличава данъци, а просто да приложи съществуващите) върху рентите и върху земеделските земи. Няма логика в сегашната тежка фискална ситуация определена група хора, които не са в неравностойно положение, да се ползват с данъчни преференции.

Съкращаването на публичната администрация е важна и крайно необходима мярка. Но успешното ѝ прилагане ще доведе до положителни ефекти за фиска най-рано шест месеца след започването ѝ. А ръстът на дефицита трябва да бъде овладян веднага.