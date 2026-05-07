Румънските власти одобриха извънредна наредба, според която държавата може законно да поеме функционалните активи на компании, обявени от изпълнителната власт за предсавляващи стратегически интерес. Дружества, които са изпаднали в несъстоятелност и които могат да произвеждат продукция за отбранителната промишленост, съобщава Profit.ro.

Твърди се, че ходът е насочен към корабостроителницата в Мангалия, която румънското правителството се стреми да включи в съвместно предприятие с Rheinmetall за поръчки по програмата SAFE za военноморските сили.

Придобиването ще може да се извърши само с решение на властите, а закупените активи ще могат да бъдат внесени в акционерния капитал на съвместни предприятия, създадени от румънски държавни компании в отбранителната промишленост с частни инвеститори в областта.

В края на март тази година румънското правителство обяви стоманодобивния завод "Либърти Галаци", корабостроителницата "Дамен Мангалия" и оператора на самолети "Ромаеро" за дружества със стратегически интерес. От трите, именно "Дамен Мангалия" наскоро обяви фалит.

Последната одобрена оценка на активите на корабостроителницата установи ликвидационна стойност от 87 милиона евро. Властите неколкократно заявяваха, че се опитват да осигурят военни поръчки за корабостроителницата, финансирани със средства от заема за въоръжение в размер на 16,6 милиарда евро, от който Румъния ще се възползва чрез механизма "Европейско действие за сигурност за Европа" (SAFE).

Програмата SAFE включва за северната ни съседка придобиването на два водолазни интервенционни кораба и два морски патрулни кораба на обща прогнозна стойност 920 милиона евро.