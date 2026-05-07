Нова голяма "зелена" енергийна мощност заработи у нас. В силистренското село Полковник Ламбриново беше открит фотоволтаичният парк "Свети Георги" на компанията Rezolv Energy.

Неговата инсталирана мощност е 225 мегавата (над една осма от сегашното производство на соларна енергия в България - б.р.), което го поставя на второ място сред завършените у нас след ФЕЦ "Априлци" и неговите 400 MW.

Централата "Свети Георги" е изградена върху 165 хектара, като тя се намира на територията на закритото през 2000 г. летище на Силистра.

Инсталирани са около 400 000 фотоволтаични панела, като очакваното средногодишно производство на електроенергия възлиза на 313 гигаватчаса.

"Освен соларната мощност, тук е изградена и една от най-големите системи за съхранение на електроенергия в България, която позволява да се осигурява електрозахранване и извън часовете със слънцегреене", каза пред БТА оперативният директор на Rezolv Energy Мартин Лангман.

BESS системата е с 90 MW мощност и над 240 MWh капацитет.

Строителството на централата започна през 2024-а, а инвестицията е в размер на десетки милиони евро. Тя се очакваше да заработи още през миналата година.