Нова фотоволтаична електроцентрала от близо 5 MW ще бъде изградена на летище "Васил Левски" в София, съобщава концесионерът СОФ Кънект, който подписа договор с Хидроенергийна компания АД (ХЕК) за изграждането на модерното съоръжение. Електроцентралата ще бъде разположена върху собствен терен на аеропорта и ще произвежда електроенергия за вътрешно потребление.

По този начин ще намали зависимостта от външни доставчици и ще подпомогне усилията на оператора за пълна декарбонизация до 2036-а година.

"Изграждането на тази фотоволтаична централа е стратегическа инвестиция, която ще ускори прехода на летището в София към пълна климатична неутралност. Нашата цел е да намалим въглеродния отпечатък и да създадем по-чиста и ефективна енергийна инфраструктура. С този проект правим още една стъпка към изпълнението на стратегията ни за устойчиво развитие на летището", заяви Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директо на СОФ Кънект.

Източник: БГНЕС

"За нас е ценна възможност да приложим дългогодишния си опит от изграждането на соларни централи в 21 държави на 6 континента за реализацията на този ключов проект. Уверени сме, че той ще бъде завършен качествено и в срок, при стриктно спазване на всички стандарти за безопасност и регулаторни изисквания. Нашата мисия е да доставяме устойчиви енергийни решения, а новата фотоволтаична електроцентрала на летище "Васил Левски" - София е ярък пример за това", коментира Кирил Чапов, изпълнителен директор на ХЕК АД.

Фотоволтаичната електроцентрала ще бъде изградена с 8 300 соларни модула, монтирани върху терен на летището с обща площ около 50 000 кв. м., и ще разполага със система за интелигентен мониторинг и управление в реално време.

Инсталацията ще осигурява екологично чиста електроенергия, което ще покрива значителна част от собственото потребление на летището и ще намали въглеродните емисии. Проектът ще бъде реализиран до края на 2026 година, а на следващ етап е предвидено да бъде изградено и батерийно стопанство.